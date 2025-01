Succès de la première édition du City Trail in Citadella de Calvi

La première édition du City Trail in Citadella s’est tenue ce samedi 4 janvier à Calvi et a rencontré un franc succès. Avec 450 participants et une foule nombreuse venue encourager les coureurs tout au long du parcours, cet événement nocturne a brillamment réussi son pari. « C’est notre première édition de City Trail in Citadella. Après deux éditions de notre Trail in Calvi en novembre, nous avons pensé qu’il était possible d’ajouter un événement supplémentaire. L’année dernière, le délai était trop court pour organiser une course de cette envergure. Cette fois-ci, nous avons préparé cette première édition avec plus d’un an d’avance », explique Antoine Guidicelli, président de l’association Sport in Calvi.



Le départ a été donné à 18 heures précises au pied du monument aux morts. Les coureurs ont parcouru les 9 kilomètres du tracé, qui serpente à travers les rues de la ville : le boulevard, la rue Clemenceau, les transversales, le port, la plage et bien sûr la citadelle emblématique de Calvi.



Cette course nocturne devient ainsi une étape incontournable dans le calendrier des city trails corses, après Aiacciu, Corti, Bastia, Bunifaziu et Putivechju. « Nous sommes très satisfaits du résultat, avec des participants de tous les âges venus de toute la Corse », ajoute Antoine Guidicelli.



Une compétition de haut niveau

Chez les hommes, c’est Nicolas Santini qui s’est imposé en 32 minutes et 21 secondes. Chez les femmes, Victoire Alzon a pris la première place du classement. La course de Calvi était également le cadre de la grande finale des City Trails de Corse, organisée par Sport Timers. Toutefois, les résultats de l’étape de Corti n’étant pas comptabilisés pour le classement final, cette dernière étape a été décisive.





Classement féminin



Victoire Alzon – 5996 pts (+1500 pts) Raphaëlle Bezert – 5994 pts Aurore Vallar – 5937 pts Sylvie Iozzia – 5042 pts



Classement masculin



Nicolas Santini – 5994 pts (+1497 pts) Émile Vendasi – 5990 pts (+1496 pts) Anthony Algarra et Marco Pieri – 5967 pts (+1495 pts) Mathieu Sanchez – 5965 pts



Le City Trail in Citadella de Calvi s’inscrit désormais parmi les grandes compétitions sportives de l’île et promet de revenir l’année prochaine avec de nouvelles ambitions.



Les résultats complets sont disponibles sur le site officiel de l’événement : raceresult.com.