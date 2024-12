City Trail de Bonifacio - La Spassighata 2024 pour Nicolas Santini

Après une incursion campagnarde avec la montée de Carpa, le peloton revenait sur la Marine puis se rendait en Haute-Ville pour une partie de tracé inédite avec un passage au coeur du marché de Noël. Rapidement un quatuor prenait la direction de la course et creusait, rapidement, un écart significatif sur les autres poursuivants. Au terme de la descente du Rastellu, c'est le Calvais Nicolas Santini qui était le premier à rejoindre la ligne d'arrivée en 33'35 devant le pensionnaire du GFCA Athlétisme Axel Mondain à sept secondes et Jules Mangin à 15 secondes. Les Fiumorbais de la Furmicula Flaviu Filidori et Emile Vendasi finissaient, respectivement, quatrième et cinquième. Scénario tout aussi indécis chez les dames, avec le succès de Raphaëlle Bezert en 42'45 qui a devancé la Cabiste Victoire Alzon de six secondes. Manon Forat occupait la troisième place en 45'15. La remise des prix au restaurant L'Escale a mis un terme à cette version 2024 de la Spassighjata Bunifazinca.