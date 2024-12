La Spassighjata 2024 : un parcours inédit et une fête au marché de Noël à Bastia

9,5 km. C’est la distance que vont devoir parcourir les 1 200 participants de la Spassighjata, organisée ce samedi 7 décembre à Bastia. Pour cette neuvième édition, l’Associu Mantinum et son président Sébastien Graziani ont repensé le parcours de cette course. À commencer par l’emplacement de la ligne de départ. “Cette année, la course partira de la place Saint-Nicolas, avant de s’élancer vers le boulevard du Général de Gaulle.” Une nouveauté mise en place pour “avoir une circulation automobile plus fluide en cette période de fêtes de fin d’année”. “Nous avons libéré l’accès au tunnel de Bastia, et laissé les grands axes accessibles”, précise Sébastien Graziani.



Cette année, l’Associu Mantinum met également en place “un SAS prioritaire pour les 200 coureurs arrivés en tête l’an passé”, qui leur permettra de “partir en tête du peloton”. Pour eux, et pour tous les autres participants à la Spassighjata, une grande célébration sera organisée au marché de Noël à la fin de la course. De quoi faire perdurer l’esprit festif.