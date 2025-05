Engagés pour le Téléthon, les agents EDF-Engie Corse remettent leur don à Bastia

Mardi matin, à l’agence clientèle EDF de Bastia, rue Marcel Paul, les équipes EDF-Engie en Corse ont officialisé leur contribution au Téléthon 2024. Devant les représentants des coordinations départementales de l’AFM-Téléthon et plusieurs membres de la direction, un chèque de 8 722 € a été remis, témoignant d’un engagement fort et solidaire.



Cette somme est le résultat d’une opération menée en décembre dernier, à laquelle ont participé quelque 150 agents répartis sur plusieurs sites corses. L’initiative a mêlé défis sportifs – à pied, à vélo ou sur rameurs – et actions de collecte, notamment par la vente de gâteaux et de canistrelli. Les kilomètres parcourus ont été convertis en euros grâce à un abondement de l’entreprise, tandis que des dons en ligne et des journées de congés offertes par les salariés sont venus compléter l’effort collectif.



Au-delà du montant récolté, c’est l’esprit d’équipe et l’implication des personnels qui ont été salués ce mardi. "Un engagement fidèle aux valeurs de service public que revendique EDF-Engie en Corse", comme le souligne la directeur régional Vincent de Rul. Cette contribution s’inscrit dans une dynamique de long terme, la société renouvelant chaque année son soutien à l’AFM-Téléthon.



se vivre en entreprise – sur le terrain, en réseau, et au service d’une cause qui fédère.