Conflit de la plateforme courrier-colis d’Afa-Baleone : la justice donne raison à la direction de La Poste, les grévistes lèvent l’occupation du site

« Déception et incompréhension ». C’est la douche froide pour les grévistes de la plateforme courrier-colis de Baleone. Ce vendredi matin, le tribunal d’Ajaccio a donné raison à la direction de La Poste qui avait assigné en référé cinq grévistes pour l’occupation et le blocage du site depuis le 17 avril dernier , condamnant ces derniers à une amende collective de 2500 euros. La levée de l’occupation des locaux a également été demandée, sous peine d’une amende de 1000 euros par heure supplémentaire de présence. Si les grévistes, soutenus par la CGT-FAPT, niaient tout blocage du site, ils ont toutefois libéré immédiatement les lieux.« Cela nous laisse pantois. Il n’y a même pas de justification claire à ce jugement. C’est incompréhensible. La plaidoirie de l’avocate de La Poste contenait des mensonges, notamment quand elle déclare que depuis le 31 mars il n’y a plus de tournée distribuée. C’est totalement faux. Nous étions donc confiants quant à l’issue de cette procédure, c’est pour cela que nous sommes d’autant plus déçus », déplore Rudy Albertini, le secrétaire régional de la CGT-FAPT. « Nous réfléchissons aux modalités de poursuite du conflit. Il n’y a pas de reprise envisagée. Nous réfléchissons seulement à comment rester visibles et montrer notre détermination et comment remettre La Poste autour de la table pour réellement négocier », ajoute-t-il.Pour rappel, la quasi-totalité des salariés de cette plateforme courrier-colis est en grève depuis le 31 mars dernier, du fait d’un projet de réorganisation qui entraînerait notamment la dénonciation d’accords locaux. Un mécanisme qui conduirait à la perte de plusieurs centaines d’euros par mois pour les salariés. « C’est le principal point d’achoppement sur lequel la direction de La Poste fait blocage et affabule sur le fait de faire de réelles propositions. Les propositions de La Poste portent sur des choses qui sont déjà existantes ou le seront dans le process de réorganisation qu’elle entend mener », soutient Rudy Albertini en indiquant que la médiation entamée en début de semaine sous la houlette des services de l’État n’a rien donné. « Mercredi on nous a fait une nouvelle proposition semblable à celle du 28 mars, avec seulement une prise en compte de la dénonciation légale des usages qui déplaçait le problème de six mois. Nous en sommes au point mort », souffle le secrétaire régional de la CGT-FAPT. « Ce conflit dure depuis 5 semaines. Il est temps que l’on en sorte dignement, en tout cas en ce qui concerne les salariés, puisque je doute que l’entreprise en sorte dignement vu ses méthodes », fustige-t-il encore en glissant : « Si La Poste est sortie victorieuse de ce référé, il y a tout de même eu des contrôles de l’inspection du travail qui à notre connaissance montrent l’aspect illégal de l’entrepôt de l’Atrium mis en place pour assurer une continuité de service ».Ce vendredi matin, les grévistes ont par ailleurs rencontré les maires des communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) concernées par le conflit. « Nous leur avons exposé la problématique du conflit, afin de leur dire que nous n’avons aucune volonté de nuire à leurs administrés, mais leur expliquer la réalité des faits concernant les négociations », indique Rudy Albertini, « Ils ont fait une demande d’audience auprès de la direction régionale pour demander à ce que de réelles négociations sur le point lié au pouvoir d’achat soient menées ».Pour l’heure, la direction régionale de La Poste n’a pas encore communiqué à ce sujet.