Pierre-François Bascoul annonce sa candidature aux municipales de L’Île-Rousse

C’est devant la presse, ce dimanche 28 septembre à 10 heures, que Pierre-François Bascoul a officialisé sa candidature aux élections municipales de 2026 à L’Île-Rousse. Une déclaration placée sous le signe du renouveau et de la proximité, après un retrait de la majorité municipale en 2022.
« Je me présente parce que je crois profondément en l’avenir de Lisula. Mon retrait de la majorité m’a permis de prendre du recul et de confirmer une conviction, notre ville a besoin d’être non seulement administrée mais surtout inspirée. Je veux remettre l’humain, l’écoute et la proximité au cœur de l’action publique, en préparant l’avenir avec des projets concrets, respectueux de notre identité et porteurs de dynamisme », a-t-il affirmé.
De l’expérience à la conviction
Ancien adjoint élu sur la liste U Core di Lisula, Pierre-François Bascoul a rappelé le sens de son engagement initial, avant d’expliquer les raisons de sa prise de distance avec l’équipe en place.
« Mon retrait de la majorité en 2022 est né d’une exigence d’honnêteté et de transparence. Je ne pouvais plus cautionner certaines méthodes de gestion éloignées de mes valeurs. Ce que je souhaite changer, c’est la manière d’assumer la responsabilité publique, travailler autrement, avec plus de clarté, de dialogue et de proximité », a-t-il déclaré.
Pour le candidat, gouverner une ville ne peut se résumer à gérer l’immédiat. Il prône une vision à long terme, construite « avec les habitants et pour les habitants », plaçant la solidarité et le bien-vivre au centre de l’action municipale.
Une équipe ouverte et représentative
Pierre-François Bascoul a également esquissé les contours de la future équipe qu’il souhaite rassembler.
« Ma liste sera composée de femmes et d’hommes honnêtes, compétents et profondément attachés à Lisula. Elle rassemblera des profils issus de la société civile, du tissu associatif, économique, mais aussi de divers horizons politiques. Cette diversité est une force, elle garantit que nous ne serons pas enfermés dans des logiques partisanes, mais guidés par un seul objectif commun, celui de servir l’intérêt général. Ce ne sera pas une liste de pouvoir, mais une liste de proximité, tournée vers l’action concrète et l’amélioration de notre quotidien».
Son mot d’ordre : « Per L’Isula, per una cità viva ! », symbole d’un projet collectif qui revendique à la fois fierté locale et volonté d’ouverture.
Des priorités pour une ville « vivante et inspirée »
Dans sa déclaration, le candidat a évoqué les axes forts de son programme. Culture et création, restaurer et renforcer l’identité de la cité par la mise en valeur du patrimoine et la promotion de la vie culturelle. Dynamisme économique et emploi, encourager les initiatives locales et soutenir l’activité à l’année. Logement, développer une offre adaptée, accessible et respectueuse du cadre de vie. Stationnement, trouver des solutions concrètes et équilibrées pour répondre à un problème récurrent, tout en préservant l’attractivité de la ville.
Il a également insisté sur la nécessité d’une gouvernance transparente et participative, annonçant qu’il rendra régulièrement compte de ses actions et restera accessible à chaque habitant.
« Je resterai accessible à chacune et à chacun, je rendrai compte régulièrement de mes actions et je veillerai à ce qu’aucun ne soit laissé de côté : la solidarité sera au centre de notre projet collectif ».
« Servir L’Île-Rousse avec conviction et constance »
Pierre-François Bascoul a conclu sa déclaration avec une promesse, celle d’un engagement sincère et durable.
« Fort de six années d’expérience et entouré d’une équipe engagée et déterminée, je suis aujourd’hui prêt à défendre vos intérêts avec conviction et constance. C’est donc avec confiance et détermination que je vous annonce ma candidature aux prochaines élections municipales».
Dans une atmosphère sereine mais déterminée, le candidat a affirmé vouloir incarner une nouvelle manière de faire de la politique locale, fondée sur la proximité, la clarté et la participation citoyenne.
