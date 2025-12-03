L’hiver balanin s’embrase au souffle des contes et légendes avec "Terra di Conti"

« On propose cette année une édition autour des contes, mythes et légendes de Corse et du monde, mais avec des formes qui ne sont pas forcément conventionnelles », explique Aurélia Sicurani, directrice artistique et cofondatrice du festival.

Né d’une volonté de « valoriser la tradition orale insulaire et de recréer du lien entre les générations », Terra di Conti s’est imposé en quatre ans comme l’un des rendez-vous culturels hivernaux incontournables de Balagne.

« Chaque année, on varie les propositions : théâtre, musique, contes, veillée. On adapte la programmation en fonction des retours des gens, et aussi de ce qui nous inspire. Cette année, on voulait quelque chose qui touche toutes les générations, du spectacle jeune public à la grande veillée paisana ».



Un festival qui a débuté ce samedi 29 à 20 heures à la salle de spectacle de Calvi avec une adaptation théâtrale de L’Alchimiste de Paulo Coelho.

« C’est vraiment la soirée d’ouverture, celle qu’on veut mettre en avant », insiste Aurélia.

Une entrée en matière poétique autour d’un récit initiatique universel.



5 décembre à Costa : grande veillée autour du fucone

Moment fort de cette édition, la Veghja programmée le 5 décembre à 18h au cœur du village de Costa.

« On a voulu retrouver cet esprit des vieilles veillées, autour d’un grand feu, avec des musiciens, des conteurs, mais aussi le public », souligne la directrice artistique.

La soirée sera animée par Don Matthieu Santini, entouré de nombreux intervenants.

L’ambition est claire, faire revivre la veillée corse d’autrefois, mais dans une forme vivante et participative.

« Les gens pourront raconter leurs propres histoires, en corse ou en français. On propose à boire, à manger, il y aura fiettu ou poulains, de la soupe corse. C’est un vrai moment de partage».

Cette année, le choix de Costa s’est imposé naturellement.

« Il y a une vraie implication locale. Le village vit ce type d’événements, ça mélange les générations, ça crée du lien. C’est exactement ce qu’on cherche».

La veillée est en entrée libre, avec réservation conseillée et possibilité de faire un don en ligne.



6 décembre à Lisula : conférence autour des Mazzeri

Le lendemain, 6 décembre à 17h, une conférence se tiendra en salle du conseil municipal d’Île-Rousse.

Animée par l’anthropologue Ghjasippina Giannesini, spécialiste des pratiques mystiques corses, elle proposera une plongée fascinante dans l’univers des Mazzeri, ces figures mystérieuses capables de « voir » dans leurs rêves la mort ou le destin de ceux qu’ils croisent.

Un thème qui, selon Aurélia, « touche quelque chose de profond dans notre mémoire collective ».

Le même soir, à 20h à l’église des Moines, le groupe Balagna présentera le spectacle A cant’à Paoli, mêlant chant et narration.

« On traverse la vie du père de la patrie à travers des chansons liées entre elles par une histoire »,détaille-t-elle.

Une soirée mêlant musique, ferveur et patrimoine.



7 décembre Lumio : conte musical jeune public

Le festival s’achèvera le dimanche 7 décembre à 17h, salle A Rimessa à Lumio, avec le spectacle jeune public A strada di i venti, version remaniée du récit Ninu et la mère des vents de Francette Orsoni.

Francette Orsoni, la conteuse, sera aux côtés de Philippe Biondi, Compositeur, percussions, bandonéon, Sandrine Luigi à la Guitare et Anne Gambini au Violoncelle.

« On voulait absolument un spectacle pour les enfants, accessible, à 17h, et gratuit pour eux. C’est notre façon d’assurer la transmission».





« Remettre l’oralité au centre et fédérer les villages »

Mais pourquoi avoir créé ce festival, Aurélia Sicurani ne cache ni la passion ni l’évidence. « L’objectif, c’est de remettre en avant la tradition orale corse, mais aussi de découvrir des récits d’ailleurs. Et surtout de créer du lien, entre les villages, entre les générations, entre ceux qui vivent là toute l’année et ceux qui viennent découvrir. On voulait vraiment quelque chose de solide, qui puisse durer. Et aujourd’hui, on voit que le public répond».