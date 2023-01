Lisula : les élus de la majorité municipale ont fait le bilan de 30 mois de mandature

La majorité municipale U Core di Lisula a organisé ce vendredi 6 janvier à l’hôtel la Villa Josephine une réunion afin de faire un point d’étape sur leur plan de mandature, 30 mois après leur élection. "Il était important pour U Core di Lisula de faire un bilan des 30 premiers mois de mandature de notre majorité" a indiqué Angèle Bastiani.



Un bilan sur les 6 axes présentés lors de la campagne. L’habitat, le PLU qui devrait être livré dans les délais que fixés, à l’horizon 2024, la circulation et les parkings au cœur de la ville, les transports et la mobilité, la culture et le sport et l’animation. Ont été également énoncées les actions déjà réalisées, celles en cours et à venir.



"Nous sommes dans les clous en termes de temporalité malgré ces 2 années de crise sanitaire qui ont lourdement impacté au niveau du temps, de la mise en place et d’avancée des projets. Nous sommes allés très vite sur le bilan et le constat de notre prise de fonction", continue le maire. Antoine Guerini, 1er adjoint a présenté les grands travaux déjà effectués. "Nous avons totalement redessiné le quartier qui va de la mairie à la gare, avec des travaux d’embellissement au niveau du fortin, du monument aux morts, et le long du parking marin".



En partenariat avec les Chemins de fer, un nouveau parking a été construit à la gare, avec 100 places supplémentaires. Au Port de plaisance, c’est une mise aux normes générale. "Amarrage, chaînes, échelles, bouées, électricité, eau. Pour près de 180 000€ d’investissement".



"Nous avons également effectué des aménagements de voirie aux abords du lycée de Balagne et au parking de la Poste" . Des travaux en cours pour la ville, notamment avec la réhabilitation du jardin des moines, la rénovation du bâtiment des filles de Marie, l’extension du port de plaisance ou encore le grand projet des îles, mené par le Conservatoire du Littoral et la CCI en partenariat avec la commune, visant à réhabiliter totalement cette zone , afin d’en faire une zone protégée au plan environnemental et destinéà la promenade.



Mais également la réfection du gymnase Pierre Ceccaldi est terminée. Un équipement neuf dont profitent collège et associations et des travaux à venir, comme la voie d’évitement qui vient remplacer le projet de voie de contournement. "C’est un projet que nous lançons, car nous l’avons inscrit dans notre PLU. Pour cela, nous avons repris les discussions avec la CTC et l’état. Nous avons annulé la délibération prise pour le projet de voie de contournement, une voie qui n’est plus envisageable à ce jour". détaille l'élu.



Un projet remis au gout du jour, auquel viennent s’ajouter la réqualification de la place Paoli, des travaux pour l’église de l’Immaculée Conception, avec l’aide de la fondation du patrimoine, ou encore la réfection de la promenade A Marinella. "Nous avons chacun fait un point. Nous travaillons tous ensemble, au service de l’intérêt général.Comme vous l’avez constaté, notre bilan après seulement trente mois est très fourni, dans tous les domaines. Nous avons voulu la transparence pour les lisulani, c’est pourquoi nous vous expliquons tout ce que nous faisons. C’est le sens de notre engagement : nous ne sommes pas élus pour polémiquer, ni pour diviser, mais pour travailler. Ce travail, nous le menons avec vous, pour notre ville et pour ses habitants. Rien ne saura nous faire dévier de cette ligne," a conclu le maire.



À cette occasion, Angèle Bastiani a également présenté les adjoints au maire qui remplaceront Pierre-Francois Bascoul et Stella Acquaviva. "L’élection n’a pas encore eu lieu. Il s’agit de Camille Bataillard qui est déjà en charge du sport et Patrick Botey, qui est déjà en charge de la sécurité et de l’environnement". Nouvelles fonctions que ces derniers prendront quand la démission de Pierre-François Bascoul et Stella Acquaviva, déposée en préfecture de Haute-Corse ce 4 janvier, sera validée par l'Etat.