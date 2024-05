Le van de Nina et Simon.e.s, pour parler de tout sans tabous, en périple en Corse

Engager des discussions franches et ouvertes avec la population sur des thématiques sensibles telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, les violences sexistes et sexuelles, les relations affectives et sexuelles, la santé reproductive, ainsi que l'insertion professionnelle. C’est le but du Van itinérant "En voiture Nina et Simon.e.s" qui sillonnera les routes corses, faisant leur première halte durant tout le mois de mai en Corse-du-Sud. Il sera d'ailleurs présent tous les mardis de 9 à 17 heures à l’Agora Maison de Quartier des Cannes à Ajaccio et le 31 mai également de 9h à 17h à la Médiathèque de Bastelicaccia.



"L’ambition de ce dispositif est de mobiliser, sur chaque micro-territoire visité, les acteurs associatifs œuvrant en faveur de l’égalité, au service des populations diversifiées, notamment les jeunes, les femmes, les familles, les seniors, ainsi que les populations vulnérables et minoritaires." explique l'Association Corse Stratégie Santé Sexuelle dans un communiqué.



Un accès gratuit et anonyme pour tous

Ce nouveau point d’écoute itinérant se déplace dans les communes du territoire avec des professionnels et des juristes formés aux enjeux de l’égalité femmes-hommes et des violences. Le van propose aux habitant(e)s des temps d’échange, en collaboration avec des acteurs locaux (association, centre social…). Concrètement, l’idée est d’engager une discussion avec toute personne qui le souhaite autour de l’égalité entre les femmes et les hommes, la vie de couple, le genre et l’accès aux droits. Ce point d’accueil propose un premier niveau d’informations afin d’orienter directement les personnes vers les structures les plus adaptées selon leurs besoins.