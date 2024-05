Calenzana : une caravane terrestre pour secourir deux randonneurs piégés par la neige

L'opération de secours avait débuté jeudi 2 mai pour venir en aide à deux personnes épuisées prises au piège par la neige et le vent sur le GR20 à Calenzana entre le refuge de Carrozzu et Ortu di u Piobbiu. Les conditions météorologiques défavorables ont rendu impossible l'intervention par voie aérienne, obligeant les secours à envoyer une équipe terrestre du GRIMP. Cependant, la météo a contraint les secours à faire demi-tour.



Le vendredi matin, les équipes du service d'incendie et de secours de Haute-Corse sont reparties à la recherche des randonneurs. Les montagnards des pompiers ont finalement localisé les deux hommes, mais malheureusement l'un d'eux était décédé et l'autre était dans un état critique nécessitant une évacuation médicale urgente.