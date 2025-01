Lisula : Après la démission des élus de l’opposition, deux nouveaux membres rejoignent le conseil municipal

Le premier conseil municipal de l'année à Lisula s’est tenu ce lundi 13 janvier, dans un climat politique tendu, suite à la démission des quatre membres du groupe d’opposition Lisula Sempre. Un quorum atteint de justesse a permis la tenue de cette séance, au cours de laquelle la maire, Angèle Bastiani, a annoncé la démission des conseillers Jean-Pierre Santini, Marie-Laure Guidoni, Jean-Stéphane Allegrini Simonetti et Alexandre Assainte. "J’ai reçu en début de semaine une lettre de démission de ces quatre élus", a précisé Angèle Bastiani, avant de revenir sur le contexte de ces départs. "Ce groupe a déjà fait l’objet d’une série de démissions, avec des têtes de listes dès le début du mandat. Il y a deux ans, Paul Guidicelli avait quitté ce groupe tout en continuant à siéger. Depuis, cette opposition ne participe plus aux conseils municipaux et reste absente de la vie publique de la commune."



La démission de ces quatre membres d’opposition a laissé une place pour de nouveaux visages. Martine Guidoni et Jean-Louis Patel ont ainsi rejoint l’opposition, mais dans une dynamique différente. Bien que leur arrivée marque un renouvellement au sein du conseil, Martine Guidoni a précisé son approche : "Je suis une lisulana qui a quitté la ville et je suis de retour depuis quatre ans. Aujourd’hui, j’ai envie de participer à l’évolution de ma ville et y apporter ma modeste contribution. Je ne serai pas dans l’opposition. Je ne sais pas faire ça. Je viens pour comprendre ce qu’il se passe, m’informer, m’intéresser, poser des questions et donner mon avis. Je ne suis pas là pour me battre avec quiconque", a-t-elle déclaré.



Ce positionnement a été bien accueilli par la maire, qui a salué l’attitude positive de ces nouveaux élus : "Je me réjouis de leur attitude et de leur volonté de s’impliquer", a-t-elle ajouté.





Cap vers les municipales

Dans un autre registre, Angèle Bastiani a également annoncé qu’elle serait candidate aux prochaines élections municipales. Un point qu’elle avait déjà abordé lors de la présentation des vœux de la mairie, confirmant ainsi son intention de briguer un nouveau mandat.



L’opposition dissidente, quant à elle, reste présente au sein du conseil municipal. Pierre-François Bascoul, un membre historique de cette opposition, a réaffirmé sa position. "Je n’ai pas été plus offensif que d’habitude. Je suis motivé avec un but bien précis : tenir ma promesse faite aux Lisulani, celle de défendre l’intérêt général de la ville", a-t-il souligné. Il a également exprimé ses préoccupations concernant les décisions prises par la majorité, notamment en ce qui concerne les embauches récentes et les travaux de réparation au port de plaisance. "Ça sent le début de campagne, ça sent les promesses!", a-t-il lancé, jugeant les embauches précoces comme une tentative de manipuler l’opinion publique.



Pierre-François Bascoul a aussi critiqué ce qu’il appelle la "petite gestion" du port de plaisance, pointant des réparations récurrentes qui ne répondraient pas aux besoins réels du port. "Je vois la direction qui a été prise par la majorité, je suis obligé de monter au créneau. Les réponses me font rire car on essaie de tourner les choses en dérision", a-t-il ajouté.



Angèle Bastiani, en réponse, a insisté sur le caractère nécessaire de ces embauches saisonnières, soulignant qu'elles étaient effectuées en fonction des besoins des différents services de la municipalité, sans arrière-pensée politique.