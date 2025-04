Rugby régional - Les Ponettes et Lucciana assurent

En Régionale 1, mais chez les garçons, la perf du jour est à mettre au crédit de Lucciana qui a bataillé face à Orange pour finalement l'emporter 28 à 25. Un succès important pour les Luccianais dans l'optique du maintien. De son côté, le CRAB qui se rendait à Digne a baissé pavillon 21 à 15 et vit une fin de saison en dent de scie. Portivechju Rugby dans ce match de mal classé face à la lanterne rouge Aix-en-Provence s'est imposé 36 à 8 et a mis un peu de baume au coeur avant le baisser de rideau dimanche prochain au stade Claude-Papi.





En Régionale 2, dans la poule 1, le duel de milieu de tableau entre Gap et le RC Ajaccio a tourné à l'avantage des Gapençais sur le score de 25 à 23. Les Ajacciens ont, quand même, empoché le bonus défensif.

Enfin, Bastia XV, plus que jamais leader de la poule 2 n'a pas joué contre Sorgues, les Vauclusiens ont en effet déclaré forfait jeudi soir.