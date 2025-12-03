À Calvi une bourse aux jouets sous le signe du réemploi et de la réduction des déchets

Le complexe sportif de Calvi a accueilli ce mercredi 26 novembre, à l’occasion de la SERD, Semaine Européenne de Réduction des Déchets qui se déroule cette année du 22 au 30 novembre, une bourse aux jouets organisée par la communauté de communes Calvi-Balagne, afin de donner une seconde vie aux objets.



En charge de l’événement, Mathieux Micalef rappelle d’emblée le sens de cette initiative.

« Cette bourse aux jouets s’inscrit pleinement dans le cadre de la SERD. Le thème européen cette année concerne les DEEE, les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques. Nous, au service déchets, on travaille justement autour de la seconde vie et du réemploi».

L’équipe a souhaité relier cette thématique à l’univers de l’enfance.

« On a mis sur l’affiche des petits robots, des jouets. L’idée est simple, permettre aux familles de donner une deuxième vie aux jeux dont leurs enfants ne se servent plus. À un mois de Noël, c’est toujours utile et ça évite de jeter».





Des familles mobilisées et un espace réaménagé

L’événement, organisé de 10h à 16h, a réuni 11 familles exposantes.

« Les places étaient limitées puisque nous avons décidé d’installer la bourse dans la zone squash du complexe».

À leurs côtés, une association balanine, À Scala Corta, avait sollicité la ComCom pour tenir un stand, afin de se faire connaître.

« La présidente m’avait contacté pour avoir un peu de visibilité. La direction a accepté et elle est présente parmi nous. Les visiteurs viennent voir les jouets, mais ils peuvent aussi échanger avec elle».Une exposition artistique autour des DEEE

Le complexe sportif accueillait également un travail original réalisé par les élèves de la 4e E, 4e bilingue, sous la direction de Madame Orsoni, professeure d’arts plastiques.

Ces sculptures, créées à partir de matériaux récupérés, s’inscrivent elles aussi dans la thématique européenne.

« Les élèves ont fabriqué leurs œuvres à partir de restes d’appareils : un morceau de radio-réveil, un élément électronique. Trois lauréats seront récompensés par le président et la direction de la ComCom avec un bon d’achat de 100 € chez Intersport Calvi».





Sensibilisation, tri et accompagnement des habitants

En parallèle de la bourse, le service déchets tenait un stand dédié aux questions du quotidien.

« Des gens sont venus nous voir pour avoir de l’aide concernant le tri, pour demander comment obtenir des bacs, parce qu’ils viennent d’emménager. On a pris leurs coordonnées et on les rappellera dans la semaine».

Un moment de partage qui s’inscrit dans la durée.

Pour Mathieux Micalef, cette action est bien sûr appelée à se renouveler.

« L’objectif, c’est de montrer que le réemploi est simple, concret et accessible à tous. Créer du lien entre les familles, les associations et la collectivité et surtout de donner le goût et l’envie aux plus petits de continuer sur cette lancée ».