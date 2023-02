Camille Bataillard et Patrick Botey, élus 4e et 5e adjoints au maire de Lisula

La mairie de Lisula a tenu ce lundi 13 février, son conseil municipal en présence d’un public venu en nombre pour l’occasion. Au-delà de la vingtaine de points à l’ordre du jour, c'est l’élection des deux nouveaux adjoints au maire qui a polarisé l'attention de tous.Après la démission de Stella Acquaviva et Pierre-François Bascoul le 10 octobre 2022, le conseil municipal devait, en effet, revenir au nombre d’adjoints initial. Votes auxquels l’opposition n’a pas souhaité participer." Il était important de revenir au nombre d’adjoints prévu et voté en juin 2020. Nous félicitons les deux nouveaux adjoints, Camille Bataillard et Patrick Botey. C’est une récompense de leur engagement vis-à-vis de la population, de leur loyauté et de leur investissement pour la ville" a précisé le maire Angèle Bastiani.





Avec 16 voix pour et 2 votes blancs, Camille Bataillard a été élue 4e adjointe au maire. " Je suis très contente de pouvoir m’investir dans le tissu associatif et sportif, pour les infrastructures et pour tous les événements sportifs à venir. J’ai déjà pris contact avec certaines associations lisulane pour que l’on travaille ensemble sur tous les projets à venir", a souligné Camille Bataillard.

Et avec 16 voix pour et 2 votes blancs, Patrick Botey a été élu 5e adjoint au maire, en charge de l’environnement et de la sécurité.

" J’avais déjà la délégation de la sécurité générale sur l’ensemble de la commune à laquelle vient s’ajouter l’environnement que je connais bien, grâce à mon métier. C’est la préservation de l’environnement qui est notre bien commun à Lisula que l’on droit protéger et améliorer. En le protégeant, cela améliorera les conditions et la qualité de vie. Nous travaillerons sur la continuité du travail déjà entrepris par nos prédécesseurs. Je respecte leur décision et je comprends qu’il soit quelques fois difficile d’assumer une tâche quand on a une vie professionnelle bien remplie. Pour ma part, je vais m’attacher à conduire les projets comme les jardins partagés, l’amélioration du cadre de vie des lisulani ainsi une l’énorme projet de la préservation des îles de la Pietra" a déclaré, pour sa part, Patrick Botey.