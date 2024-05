En Corse, 52 médecins sautent le pas du déconventionnement

Ils sont prêts à franchir le pas du déconventionnement et ont tenu à le faire savoir. A l'appel du collectif ML Corsica, 33 médecins libéraux de Bastia et 19 de Porto-Vecchio, soit la moitié des praticiens en activité régulière dans les deux villes, se sont réunis ce samedi 4 mai devant les bureaux de la poste pour envoyer une demande de déconventionnement à la Caisse nationale d’assurance maladie et montrer ainsi leur mécontentement face à la dégradation de leurs conditions d'exercice.



Une décision difficile mais nécessaire pour ces professionnels de santé qui aspirent à consacrer davantage de temps à leurs patients. "La Sécurité sociale nous contraint à un rythme effréné en facturant les consultations à 26,50 euros. Après avoir couvert les charges, il ne reste que 8 euros dans notre poche. Pour maintenir l'équilibre financier du cabinet, nous sommes contraints de multiplier les actes, ce qui réduit la durée des consultations. Cependant, traiter un patient souffrant de pathologies complexes en seulement 10 minutes est nettement insuffisant", déplore le Dr Antoine Dolovici, médecin généraliste à Bastia en soulignant les pressions exercées par le système actuel. "Cette situation constitue une forme de maltraitance envers les médecins, qui se retrouvent en état d'épuisement professionnel, mais aussi envers les patients, dont la qualité des soins se détériore progressivement. Personnellement, je travaille 50 semaines par an afin de maintenir l'équilibre financier du cabinet et d'éviter de perdre de l'argent d'un mois à l'autre. Mes vacances se limitent à 15 jours par an. Je pense que de nombreux confrères se trouvent dans la même situation, travaillant bien au-delà de la normale pour préserver notre niveau de vie." explique-t-il.