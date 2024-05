A table : Tarte Tatin à la tomate caramélisée au vinaigre balsamique avec #lapetitecuisinedemarie

Ingredients

- 7 tomates rondes bien mûres

- 1 pâte feuilletée maison ou pur beurre de bonne qualité

- 1 gousse d’ail

- vinaigre balsamique

- pignons de pin

- huile d’olive

- thym

- sel et poivre

- basilic





Préparation



1/ Lavez les tomates et coupez-les en 2



2/ Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une grande poêle et placez les demi-tomates côté peau. Laissez cuire pendant 10 minutes.



3/ effeuillez la branche de thym, écrasez la gousse d’ail et parsemez sur les tomates



4/ Retournez les tomates et laissez cuire pendant 10min côté chair



5/ Au bout de 10min versez le vinaigre balsamique, salez et poivrez et laissez évaporer pendant 10min à feu doux.

6/ préchauffez votre four à 180° chaleur tournante



7/ Dans un plat allant au four verser un peu de sucre et les pignons puis prendre les tomates une par une et les placer très serré côté chair vers le bas.



8/ Placez la pâte feuilletée sur les tomates en repliant les bords proprement, puis enfournez à mi-hauteur pendant 30min.



9/ Laissez refroidir, versez sur un plat de présentation et placez quelques feuilles de basilic .

Bon appétit #lapetitecuisinedemarie