Marché de Noël à Santa Reparata di Balagna, le rendez-vous incontournable de fin novembre

L’air de Noël souffle sur Santa Reparata di Balagna. Pour la septième année consécutive, l’association U Malmignattu lance la saison des fêtes avec son grand marché de Noël, devenu un événement phare de la fin novembre en Balagne. Près de 50 exposants venus de toute la Corse et même du continent, sont réunis autour de la place de l’Église pour trois jours d’artisanat, de gastronomie, de concerts et d’animations.



Un retour à la configuration d’origine

Cette édition marque un retour attendu sur la place du village, un choix assumé par la présidente de l’association organisatrice, Claude Filippi.

« On a repris l’emplacement qu’on avait à l’origine depuis sept ans. On a changé notre fusil d’épaule. On n’a plus mis un grand chapiteau. C’est plus sympathique d’avoir des exposants un peu partout, avec leur propre petit chalet. C’est plus convivial pour nous. »



Un marché riche, varié et ancré dans la tradition

Une nouvelle configuration qui permet d’accueillir de nombreux participants.

« On arrive à 50 exposants cette année, donc on utilise la place de l’Église et tout son pourtour. Les exposants et artisans reviennent vers nous dès le mois de septembre pour les nouvelles éditions. moi qui vais vers les artisans. Ce sont eux qui viennent vers moi, dès le mois de septembre », souligne avec fierté la présidente.

Bijoux, couteaux, des créations et affiches en langue Corse, des sirops et liqueurs maison, fromages, miels, charcuterie, décorations de Noël, créations artisanales. La variété est au rendez-vous.

« C’est très diversifié. On a même des Sardes avec leur fromage, et un artisan touareg, il y a vraiment de tout », poursuit Claude Filippi.

Au fil des années, Santa Reparata est devenu le premier grand rendez-vous de la période dans la région.

« C’est un peu nous qui donnons le coup d’envoi des marchés de Noël et des fêtes en Balagne, et j’espère que ça durera longtemps. Il y a de l’affluence dans l’après-midi, et avec le beau temps annoncé, tout devrait bien se passer».

Au-delà de l’aspect commercial, l’événement génère aussi une dynamique locale importante.

« Ça fait travailler les petits commerces autour, et c’est très important pour nous et pour le village. On est fin novembre et dans l’hiver, c’est vraiment les habitants qui en profitent le plus. L’été, il y a déjà beaucoup d’animations, mais là ça reste du local, et ça nous tient à cœur».



Une ambiance familiale portée par de nombreuses animations

Entre spectacles pour enfants, ateliers créatifs gratuits, concerts et soirées festives, le marché de Noël cherche à plaire à toutes les générations.



Les moments forts, des spectacles avec Sabatina’s et des jeux pour enfants ce dimanche encore. Pêche aux canards, Aiò Wall, stand de tir, tir au but, structure gonflable, lancé de haches. Des concerts, Spyce Boys, A Rimigna & Jean Ga, des animations brésiliennes avec les Sambatina’s. Restauration sur place.



Jean-François Perrone, parrain enthousiaste de l’édition

Cette année, le marché a choisi pour parrain l’humoriste et comédien Jean-François Perrone, ravi d’endosser ce rôle pour la première fois.

Avec son humour habituel, il raconte.

« Au début, j’ai cru que j’allais devoir mettre la tenue du Père Noël ! J’ai dit : non à mon âge quand même. Ils m’ont rassuré. Je viens juste faire le parrain, regarder, critiquer. J’ai vanné tout le monde depuis ce matin ! »

Derrière la plaisanterie, l’artiste souligne l’importance des animations hivernales.

« Je voulais remercier l’association de m’avoir invité. Leur vocation, c’est de créer des animations hors saison, et ça c’est ce qu’il y a de mieux. Je défends ça à fond. Je n’ai rien contre les touristes, mais les touristes c’est deux mois. Le reste de l’année, il faut vivre aussi ! »

Il explique aussi combien ces rendez-vous contribuent à la vie des villages :

« On dit souvent que la Corse s’endort l’hiver. Moi je ne trouve pas ! Il se passe plein de choses, simplement on le voit moins parce qu’il n’y a pas le flux touristique. Les marchés de Noël, c’est une période importante, c’est traditionnel chez nous. Il faut continuer. Aujourd’hui, j’ai fait le tour, j’ai tout critiqué, mais je n’ai rien acheté évidemment… faut être radin dans ces trucs-là ! Non je rigole, Claude me regarde déjà de travers. On a beaucoup rigolé ce matin, c’est vraiment un bon moment», conclut-il en riant.



Un rendez-vous qui porte haut l’esprit de Noël en Balagne

Entre convivialité, traditions et mise en valeur des savoir-faire corses, le marché de Noël de Santa Reparata di Balagna confirme son statut d’événement majeur de fin d’année.

Un temps fort où artisans, familles, habitants et visiteurs se retrouvent dans la magie des fêtes, au cœur d’un village profondément attaché à son identité et à sa dynamique locale.

