Marché de Noël d'Appietto : Après la polémique née autour de l'ours Shadow, la mairie annule aussi la venue des rapaces

d'attiser la polémique, elle a préféré tout annuler.



"Nous sommes fortement déçus", confie le premier adjoint. Pour autant, à trois jours de l'évènement, la mairie est à pied d'oeuvre pour préparer cette 17e édition. Si l

e marché de Noël devra se passer de la présence de cet ours présenté comme la "mascotte" de cette édition, il ne perd ni son programme ni sa magie, assure-t-on. L'évènement

ouvrira ses portes ce vendredi pour trois jours. Au programme, un manège-sapin enchanté, la présence de 71% d'artisans, mais aussi bien sûr du Père Noël, i Canti d'Aiacciu...Le Pôle de formation Ampara Méditerranée et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse partenaires de l'événement, seront en outre présents avec des stands d'animations autour des métiers et l'élection du plus beau chalet du marché.