Marché de Noël d'Appietto : Après la polémique née autour de l'ours Shadow, la mairie annule aussi la venue des rapaces

Ni Shadow l'ours brun ni les rapaces du dresseur aveyronnais ne seront présents sur le Marché de Noël d'Appietto.
L'affaire avait suscité une levée de boucliers des associations de protection animale et de nombreux citoyens en ce début de semaine. Face à l'ampleur de la polémique née autour de la venue de l'ours Shadow sur le marché de Noël d'Appietto, le maire François Faggianelli avait rapidement pris la décision d'annuler sa venue, dès lundi après-midi.
Mais le dresseur animalier de l'ours, Jean-Philippe Roman, devait également présenter un spectacle avec ses rapaces sur l'événement. Un show qui a finalement lui aussi été annulé ce mardi . " Tout cela a pris des proportions inimaginables", souffle le premier adjoint de la commune, Christian Garrido, en glissant que la motivation de la mairie n'étant pas du tout d'attiser la polémique, elle a préféré tout annuler.
"Nous sommes fortement déçus", confie le premier adjoint. Pour autant, à trois jours de l'évènement, la mairie est à pied d'oeuvre pour préparer cette 17e édition. Si le marché de Noël devra se passer de la présence de cet ours présenté comme la "mascotte" de cette édition, il ne perd ni son programme ni sa magie, assure-t-on. L'évènement ouvrira ses portes ce vendredi pour trois jours. Au programme, un manège-sapin enchanté, la présence de 71% d'artisans, mais aussi bien sûr du Père Noël, i Canti d'Aiacciu...Le Pôle de formation Ampara Méditerranée et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse partenaires de l'événement, seront en outre présents avec des stands d'animations autour des métiers et l'élection du plus beau chalet du marché.
La décision d'annuler la présence des animaux a été déjà saluée par les défenseurs de la cause animale, à l'instar de l'ONG Global Earth Keeper qui était montée au créneau sur les réseaux sociaux et avait pris attache auprès de la mairie et des services de la préfecture de Corse-du-Sud, mais aussi de l'association PAZ qui demandait elle aussi l'annulation de cette animation et avait en parallèle lancé une pétition.
