A Murateddu, Portivechju comble son retard en aires de jeux pour enfants

En ce mardi midi à Murateddu, radieux était le soleil, mais plus encore, c’est la joie des enfants qui a illuminé le village. Pour la première fois, les élèves de l’école maternelle et primaire ont pu accéder, par l’arrière de la cour de récré, à la nouvelle aire de jeux que la municipalité a fait installer pour eux en quelques semaines. Et les différents modules en bois (tyrolienne, cabane-toboggan…) ont été pris d’assaut par les élèves : « C’est trop bien », s'enthousiasme Nathan, dans l’attente de pouvoir s’élancer sur la tyrolienne. « Le bois taillé (des modules), il est beau », juge son copain de CE2, Antone. Jusqu’à maintenant, ils aimaient bien jouer au foot, à cache-cache…. « Et on inventait des jeux », ajoute Nathan. Cette aire de jeux ne devrait pas brider leur imagination : c’est une plus-value ludique, en même temps qu’une alternative au ballon qui s’offre aujourd’hui aux écoliers de Murateddu, lesquels disposaient jusqu’alors d’une cour de récréation plutôt basique. « Que ce soit un coin libre pour tous les enfants, je trouve que c’est bien », apprécie Ghjulia, 8 ans. Comme sa camarade de classe, Eva, qui regrettait de n’avoir « qu’un seul banc » pour « jouer à des jeux de coiffure, ou à la maestra ».