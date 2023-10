A Portivechju, la maternelle de Ceccia va devenir une école bilingue immersive

C'est l'image d'Epinal de la petite école de village, bucolique, mais aussi menacée par les réalités démographiques. A Portivechju, l'école Antoinette-Castelli, située au hameau de Ceccia, dispose d'une classe unique, du CP au CM2, qui accueille une douzaine d'élèves.A la rentrée scolaire 2024, cette classe élémentaire disparaîtra dans sa configuration actuelle, pour devenir une école maternelle bilingue immersive. "Il y a cette faculté à apprendre le corse, mais aussi à apprendre en corse", pose le maire porto-vecchiais Jean-Christophe Angelini. En effet, comme cela existe ailleurs en Corse (notamment dans le secteur associatif via le réseau Scola Corsa ), l'enseignement à Ceccia sera désormais dispensé in lingua corsa par le professionnel qui va être recruté, "avec une présence du français", précise Jean-Christophe Angelini.Mais pour que l'immersion soit la plus efficace, c'est bien la langue corse qui sera au centre de l'éducation des écoliers de Ceccia. "Le corse, il faut l'apprendre dès le départ", souligne Dominique Verdoni, adjointe à la culture. C'est pourquoi la classe unique de l'école Antoinette-Castelli ne sera plus une classe couvrant les niveaux du CP au CM2, mais ceux de maternelle, petite, moyenne et grande sections. "Il s'agit d'immerger les enfants dans un bain linguistique permanent et dans une vraie logique de bilinguisme intégré", se réjouit Jean-Christophe Angelini.Transformer l'école de Ceccia en école bilingue immersive, c'est aussi un moyen de sauvegarder une école qui était fatalement menacée chaque année par la carte scolaire. La spécificité du bilinguisme immersif devrait donc inciter des parents porto-vecchiais à inscrire leur enfant à Ceccia. "Porto-Vecchio, parce que confrontée à la difficulté de loger ses habitants, a perdu près de 200 élèves sur trois rentrées successives, ce qui est considérable", regrette Jean-Christophe Angelini. "Et l'école de Ceccia avait tendance à perdre en attractivité. Donc, la stratégie d'immersion, on s'est dit pourquoi ne pas la faire là ?"A la rentrée 2024, jusqu'à dix-huit enfants seront ainsi être accueillis dans l'établissement. A moyen terme, une deuxième classe pourrait même ouvrir si le succès est au rendez-vous. Mais dans un premier temps, il convient d'adapter les murs de l'école aux exigences de la maternelle. "On va créer un dortoir et une salle de motricité, les toilettes seront abaissées", détaille Dominique Verdoni. Au total, près de 180m2 d'espaces seront crées ou rénovés, pour un montant de 400 000 €.Il faudra toutefois trouver une nouvelle école aux élèves qui sont actuellement scolarisés à Ceccia en classe élémentaire. "On réfléchit comment ils pourront être inscrits dans l'établissement qui conviendra le mieux aux parents", acquiesce Dominique Verdoni.