Portivechju : une aire de jeux pour enfants verra bientôt le jour à Murateddu

Un projet d’aire de jeux pour enfants ? Sur le papier, ça semble anodin, mais pour les Porto-Vecchiais, c’est important. En effet, au printemps, ces derniers étaient invités à voter pour leur projet préféré dans le cadre du budget participatif de la commune , et la démocratie a parlé : c’est bien l’aire de jeux de Murateddu qu’ils ont souhaité voir réalisée en premier, ce que le conseil municipal des jeunes est venu confirmer. Porto-Vecchio souffre en effet, depuis de nombreuses années, d’un déficit en équipements publics dédiés à la petite enfance . Afin de répondre à la demande de ses administrés, la municipalité a donc donné son feu vert à la construction d’une aire de jeux pour enfants dans son village de Murateddu. Elle sera située dans l’enceinte de l’école, mais dans une sorte de sas qui la rendra également accessible de l’extérieur. Elle sera composée de quatre structures adaptées aux enfants de 2 à 12 ans. Le projet, qui nécessite la création de sols amortissants, d’un portail et de garde-corps, est chiffré à 110 000 euros. Les travaux pourraient démarrer « en fin d’année ou en début d’année 2025 », espère Véronique Filippi, adjointe au sport. Pour une mise à disposition au public peu de temps après. C’est sur ce type d’équipements publics que la municipalité mise pour recréer du lien dans ses villages. Le projet de plan local d’urbanisme, arrêté lundi soir par les élus porto-vecchiais , prévoit en effet de construire des parcs, places publiques, salles polyvalentes ou autres cheminements piétons pour accompagner la construction de lotissements habitables à l’année.Après Murateddu, c’est le village de Trinité qui devrait pouvoir accueillir un city-stade, également dans l’enceinte de son école. Véronique Filippi se dit attentive « au foncier qui pourra être dégagé » et qui pourra déclencher de nouveaux projets dans d’autres villages porto-vecchiais. En ce qui concerne le centre-ville de la Cité du sel, il est prévu d’installer des modules pour les tout petits dans le parcours santé du Pruneddu, là où se trouvent déjà des pyramides de corde et une tyrolienne pour les plus grands. Enfin, le projet d’extension du port de plaisance intègre la construction d’aires de jeux, mais ce ne sera pas avant 2027