Une vente d’œuvres d’art aux enchères pour financer les travaux de réhabilitation de la citadelle de Saint-Florent

Le 20 septembre prochain à 19 heures, à l’occasion des Journées du patrimoine, une vente aux enchères d’œuvres d’art réalisées par dix artistes insulaires sera organisée à Saint-Florent. Les bénéfices effectués financeront le début des travaux de réhabilitation de cet édifice militaire construit en 1440 par les Génois. L’intégralité des sommes sera reversée à la Fondation du patrimoine. Parmi les œuvres mises en vente, on retrouve les créations de l’architecte et illustratrice Amélia Gazzo mais aussi de Laurine Pieri, Karine Colombani, Lara Chipponi, Marion Bonavita, Alain Somma, Leslie Leccia, Static, Augusta Rossi et Valérie Orsini.Dominant la baie de Saint-Florent, la citadelle de forme ronde a essuyé au fil des siècles les affres et les assauts du temps. Partiellement détruite au XVIᵉ siècle durant la guerre entre Gênes et la France, elle dut être reconstruite par la suite. Ses murs ont également vu le départ de Pascal Paoli pour l’Angleterre. Un exil définitif du Babbu di a Patria en 1795. En 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, l’explosion d’un dépôt de munitions réalisée par les troupes allemandes détruisit une grande partie de l’édifice. Propriété de la commune de Saint-Florent depuis 1986, la citadelle est classée monument historique depuis 1994.Le programme de rénovation sera présenté officiellement au grand public à l’occasion des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains. De son côté, la municipalité indique que les deux premières phases des travaux concerneront la restauration du four et de la poudrière, qui deviendront un site destiné à accueillir du public. L’objectif est de préserver la structure du bâtiment, qui présente par endroits des risques d’effondrement. La mairie de Saint-Florent précise aussi qu’il « s’agit d’une première phase qui s’inscrit dans un projet global de réhabilitation de la citadelle dont fait également partie l’esplanade », avec l’ambition de faire vivre l’endroit toute l’année. Une citadelle qui par le passé a été le lieu de rendez-vous pour des festivals de musique par exemple. Le projet final pourrait permettre la création de loges pour les artistes ou encore d’espaces pour les artisans, peut-on lire sur le site de la Fondation du patrimoine.Pour Lisa Brun, chargée de mission pour la délégation corse de la Fondation du patrimoine, la collecte de dons classique sur le site de la fondation est en place pour espérer récolter 180 000 euros. La vente aux enchères organisée « permet de créer un évènement plus dynamique et marquant pour impliquer les personnes dans le projet, et toucher un autre public ». La mission Stéphane Bern, dont la réhabilitation de la citadelle de Saint-Florent fait partie, donne également un coup de projecteur sur cette restauration de l’édifice.Actuellement, la Fondation du patrimoine accompagne entre 70 et 80 projets sur toute la Corse : « principalement des églises, mais cela concerne tout type de patrimoine. Du bâti, des tableaux, du mobilier, des ponts et nous aimerions développer le patrimoine naturel », explique la chargée de mission, avant d’ajouter : « Sur l’île, les collectes marchent assez bien, particulièrement dans les petites communes. Il faut savoir aussi que le don moyen est plus élevé que sur le continent ».Et le patrimoine à sauver se retrouve partout, particulièrement dans les petites communes dont les moyens ne sont pas extensibles. C’est là que les collectes organisées par la Fondation du patrimoine sont importantes, explique Lisa Brun de la délégation corse : « si les subventions existent, le reste à charge est compliqué à réunir pour les petites communes. La Fondation du patrimoine intervient souvent pour trouver les 20 % restants sur des projets financés à 80 %, et cela permet de démarrer les projets de sauvegarde ».