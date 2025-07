Bastelica se mobilise pour restaurer le canal de l’Ajara

Perché sur les hauteurs de Bastelica, dans la vallée du Prunelli, le canal de l’Ajara est un vestige remarquable du patrimoine hydraulique insulaire. Construit en 1875 par les habitants du village, il a permis, pendant plus d’un siècle, d’irriguer 140 hectares de terres agricoles et d’alimenter les fontaines du village en eau, captée depuis la cascade de l’Ortola.



Aujourd’hui menacé, le canal présente de sérieuses dégradations : infiltrations, éboulements, perte d’étanchéité, et un escalier en pierre désormais instable. Ces altérations fragilisent également les sentiers de randonnée qui longent l’ouvrage, très fréquentés par les randonneurs et les habitants.



Face à ce constat, la commune de Bastelica, en partenariat avec des associations locales, des artisans spécialisés et des structures d’insertion, porte un projet de restauration global. Les travaux, estimés à 210 900 €, visent à remettre en état le canal, restaurer les vannes, consolider les sentiers et installer des panneaux pédagogiques destinés à sensibiliser les visiteurs à l’histoire et aux savoir-faire liés à cet ouvrage en pierre sèche.



L’objectif est multiple : préserver un patrimoine emblématique, valoriser un savoir-faire traditionnel, et renforcer à la fois l’attractivité touristique et le lien social au sein du territoire.



Pour soutenir cette initiative, une collecte de dons a été ouverte sur le site de la Fondation du Patrimoine. Les contributions sont défiscalisées, et la commune espère atteindre un objectif de 20 000 €. Le démarrage des travaux est prévu au premier semestre 2026. Faire un don : fondation-patrimoine.org