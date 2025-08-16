Projet de requalification de l'Ermitage de la Trinité à Bonifacio : prière de se garer ailleurs !

Dans l’église, le maire Jean-Orsucci a demandé à la centaine de Bonifaciens assistant à la présentation du projet « d’imaginer que l’on revienne à l’état initial » du site. Autrement dit, sans le grand terre-plein raviné qui fait office de parking. Jean-Charles Orsucci estime que ce vaste espace, bien que pratique (car situé juste devant l’église), pourrait très bien se passer des voitures, autant pour des raisons esthétiques que pour améliorer la sécurité liée au risque incendie. L’idée étant d’aménager un parking au pied de l’Ermitage de la Trinité que les touristes seraient priés d’utiliser (une barrière les empêchant d’aller plus loin). « Le touriste, que ce soit Jean-Pierre Dubois ou Wolfgang Schpountz (pas sûr sur l’orthographe, NDLR), il se garera en bas et il fera sept minutes à pied pour monter, sans que ça ne lui pose aucun problème », pense l’élu. Les Bonifaciens, eux, bénéficieraient d’un accès spécial, en voiture, jusqu’à un second parking d’une trentaine de places, qui serait construit à une cinquantaine de mètres du site, un peu en surplomb de l’église. Et ce afin de ne pas entraver les velléités religieuses et patrimoniales qui leur sont chères.



Une orangeraie ?



A la place du parking actuel, l’idée serait « de retrouver un paysage de prairie naturelle », expose Marie-Jo Culioli-Vichera. Le projet prévoit aussi d’aménager des terrains de pétanque et « pourquoi pas » une orangeraie : « Mais il faudra voir si c’est réellement faisable, tempère l’adjointe bonifacienne, car on a perdu les sources de la Trinité. Il nous faudrait les retrouver, en espérant qu’elles ne se soient pas taries. » Sans eau, pas de jardin d’agrumes, confirme Jean-Charles Orsucci : « Il ne sera pas question de faire de ce projet une hérésie écologique. »