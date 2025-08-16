Projet de requalification de l'Ermitage de la Trinité à Bonifacio : prière de se garer ailleurs !

Du haut de l'Ermitage de la Trinité, les touristes raffolent de la vue sur les Bouches de Bonifacio.
On le surnomme « La Montagne de Bonifacio ». Du haut de ses 220 mètres, l’Ermitage de la Trinité contemple en majesté les Bouches de Bonifacio, offrant un panorama à la fois sur le port, la haute ville, les falaises et la baie de Paragan. En ce lundi 11 août, les touristes défilent, mais on les voit surtout entreprendre de grimper sur les rochers qui vont leur offrir cette vue mer époustouflante. Durant leur session photo, ils tourneront le dos à l’Ermitage de la Trinité, son église, son couvent, sa croix perchée sur les rochers et son parking qui en cette fin d’après-midi se remplit à vitesse grand V. Les voitures qui viennent s’y garer ne sont pas celles de touristes, mais de Bonifaciens amoureux de leur patrimoine. S’ils sont venus, ce n’est pas pour la vue, - ils la connaissent par coeur - mais pour en savoir plus sur l’esquisse de projet de requalification du site de l’Ermitage de la Trinité que la municipalité s’est attelée à leur présenter.
Religiosité bien ancrée
Autrefois occupé par des ermites, puis des moines (anachorètes, bénédictins, franciscains et capucins), le site est aujourd’hui visité en majorité par des touristes et des promeneurs, mais il conserve une religiosité bien ancrée dans les cultes bonifaciens, et qui se manifeste par des pèlerinages et processions, principalement en juin et septembre. L’Ermitage de la Trinité est entouré de roches granitiques (et non calcaires), mais aussi de chênes, genévriers, lentisques, arbousiers ou myrtes, bref d’une définition de la Corse. S’il conserve toute sa beauté sauvage, l’abattage récent de deux de ses chênes historiques rappelle que le temps fait malgré tout son œuvre et qu’il n’est peut-être pas si saugrenu de repenser le site dans son ensemble. C’est du moins l’avis de Marie-Jo Culioli-Vichera, l’adjointe au maire, déléguée aux opérations Grand Site de France, qui souhaite redonner à l’Ermitage de la Trinité « une ambiance paisible dans un style monastique ».
Dans l’église, le maire Jean-Orsucci a demandé à la centaine de Bonifaciens assistant à la présentation du projet « d’imaginer que l’on revienne à l’état initial » du site. Autrement dit, sans le grand terre-plein raviné qui fait office de parking. Jean-Charles Orsucci estime que ce vaste espace, bien que pratique (car situé juste devant l’église), pourrait très bien se passer des voitures, autant pour des raisons esthétiques que pour améliorer la sécurité liée au risque incendie. L’idée étant d’aménager un parking au pied de l’Ermitage de la Trinité que les touristes seraient priés d’utiliser (une barrière les empêchant d’aller plus loin). « Le touriste, que ce soit Jean-Pierre Dubois ou Wolfgang Schpountz (pas sûr sur l’orthographe, NDLR), il se garera en bas et il fera sept minutes à pied pour monter, sans que ça ne lui pose aucun problème », pense l’élu. Les Bonifaciens, eux, bénéficieraient d’un accès spécial, en voiture, jusqu’à un second parking d’une trentaine de places, qui serait construit à une cinquantaine de mètres du site, un peu en surplomb de l’église. Et ce afin de ne pas entraver les velléités religieuses et patrimoniales qui leur sont chères.
Une orangeraie ?
A la place du parking actuel, l’idée serait « de retrouver un paysage de prairie naturelle », expose Marie-Jo Culioli-Vichera. Le projet prévoit aussi d’aménager des terrains de pétanque et « pourquoi pas » une orangeraie : « Mais il faudra voir si c’est réellement faisable, tempère l’adjointe bonifacienne, car on a perdu les sources de la Trinité. Il nous faudrait les retrouver, en espérant qu’elles ne se soient pas taries. » Sans eau, pas de jardin d’agrumes, confirme Jean-Charles Orsucci : « Il ne sera pas question de faire de ce projet une hérésie écologique. »
"Sélectionner les gens, je suis contre"
L’opération de requalification, qui comprend également le réaménagement des sentiers et la restauration du patrimoine bâti (murs et murets) est estimée à environ 630 000 €. Jean-Charles Orsucci a tenu à mettre les choses au clair : « Ma priorité, ce n’est pas ce projet de la Trinité. Mais si j’arrive à trouver les financements, c’est le patrimoine de Bonifacio qui s’en trouverait amélioré. » En effet, comme pour la restauration récente de l’église Saint-Erasme, la municipalité ne compte pas mettre un centime dans le projet, préférant convaincre des mécènes. L’un d’eux aurait déjà dit oui, affirme le maire : « La fondation Lemarchand a décidé de nous accompagner dans ce projet. » La famille Lemarchand « qui a une maison ici », a fondé la chaîne de magasins Nature et Découverte. Reste à trouver d’autres mécènes... et à convaincre quelques Bonifaciens récalcitrants, comme Antoine : « Je suis pas du tout d’accord avec votre projet, s’est-il élevé. Il n’y a pas de problème avec ce parking, je monte tous les jours et il n’est jamais surchargé. Et l’histoire de sélectionner les gens, je suis contre. » « A Paris, les touristes ne se garent pas sur l’esplanade du Sacré-Coeur, et pourtant ils viennent le visiter », lui a répondu Jean-Charles Orsucci. Sans être contre le projet, d’autres administrés ont attiré l’attention du maire sur le parking réservé aux locaux : « Trop petit pour les journées de pèlerinage » ou bien « à ouvrir aussi aux habitants de Figari, Monacia et Pianottoli, qui prennent une part active dans les confréries ». Le maire en a convenu et il n’est pas fermé à ce type d’ajustements : « Rien n’est encore figé dans le marbre. » La réunion publique s’est conclue finalement sans qu’aucune autre voix discordante ne se soit fait entendre. Qui ne dit mot approuve ?
