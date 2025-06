En sept mois de travaux, l’église Saint-Erasme de Bonifacio a renoué avec son style byzantin d’origine

C’est un peu par hasard, en tombant sur une carte postale datée de 1936 que l’architecte du patrimoine, Romuald Casier, s’est rendu compte que l’église Saint-Erasme de Bonifacio s’était éloignée, esthétiquement, de son style byzantin d’origine. Sept mois de travaux lui ont permis de « rouvrir une page de l’histoire oubliée de Bonifacio, qui était une zone d’influence des marins en Méditerranée, et notamment de ceux venus de sa partie la plus orientale ». Des fenêtres jumelées, une façade aux tons orangés façon brique pilée, un dôme arrondi qui rappelle Sainte-Sophie (en plus petit, évidemment)… les indices s’accumulent et l’architecte en est convaincu : en ce mois de juin 2023, l’église Saint-Erasme telle qu’elle se présente face à lui, constituée de roches couleur sable, évoque certes ô combien Bonifacio, mais ne rend paradoxalement pas hommage à son histoire, riche d’influences multiples. Le maire Jean-Charles Orsucci avait-il flairé la méprise architecturale ? « Nous avions tenu à faire appel à un architecte du patrimoine, pour ne pas risquer un contresens historique et patrimonial », relève-t-il, quand bien même l’église Sainte-Erasme « n’est ni inscrite, ni classée aux Monuments historiques ».