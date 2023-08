Bonifacio : Un appel aux dons est lancé pour la restauration de l'église Saint-Erasme

Au cœur du quartier de la Marine, à Bonifaci, se dresse l'emblématique église Saint-Erasme. Témoin historique et symbole de l'identité bonifacienne, ce lieu de culte vénéré depuis des siècles nécessite aujourd'hui une restauration intégrale pour préserver son patrimoine culturel et historique.La Commune de Bonifacio et la Fondation du patrimoine ont ainsi conjointement lancé une campagne de collecte de fonds pour financer sa rénovation. Le projet de restauration, supervisé par un architecte du patrimoine mandaté par la commune, s'étend sur plusieurs aspects essentiels de l'église : du clos et du couvert au clocher, des charpentes à la descente des eaux pluviales, en passant par les abords incluant le parvis et le réseau d'électricité.Avec un objectif de collecte de 150 000 €, la campagne de financement mobilise les amoureux du patrimoine, les Bonifaciens et les visiteurs passionnés d'histoire. Chacun est invité à contribuer à ce noble projet de restauration, qui vise à redonner à l'église Saint-Erasme toute sa splendeur et son rôle essentiel dans la découverte de l'identité bonifacienne.L'église Saint-Erasme, dédiée au culte de Saint-Erasme, saint patron des pêcheurs, et de Saint Sylvère, patron de l'île Ponza (golf de Naples) et des pêcheurs de langoustes, possède une histoire riche remontant au 13e siècle. Au fil des ans, elle a subi diverses transformations, témoignant des évolutions architecturales et des époques traversées.Au-delà de son rôle liturgique, Saint-Erasme incarne l'âme du quartier de la Marine et sa population. Cet édifice emblématique rappelle les origines humaines et les activités spécifiques qui ont forgé l'identité unique de Bonifacio. Préserver ce patrimoine, cher au cœur des habitants, revêt donc une importance capitale pour transmettre aux générations futures un héritage imprégné d'histoire et de traditions.