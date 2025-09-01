Deux nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine en Corse

La Corse possède un patrimoine d’une richesse inouïe. De nombreuses églises, des couvents, mais aussi des espaces remarquables façonnés aux siècles passés par les habitants de l’île. Un trésor inestimable qu’il est important de préserver, mais aussi de rénover.
Depuis 2017 a été lancée une mission du patrimoine en péril présidée par Stéphane Bern. De là est né le loto du patrimoine qui, tous les ans, avec l’aide la fondation du patrimoine, de la FdJ United et du ministère de la Culture sélectionne des lieux à réhabiliter.
Pour cette édition 2025, deux sites ont retenu l’attention du jury en Corse. Il s’agit de l’église Saint-Cyprien de Morsiglia (Haute-Corse) et du canal de l’Ajara à Bastelica (Corse-du-Sud).
L'édifice religieux de Morsiglia
Eglise Saint-Cyprien de Morsiglia © Ariavista
L’édifice cultuel de Morsiglia dans le Cap Corse, est remarquable à plus d’un titre. L’église, classée et inscrite aux monuments historiques depuis 1996 est caractéristique de l’architecture religieuse corse du XVI è siècle. De style pisan l’église Saint-Cyprien a connu des ajouts d’éléments baroques à partir du XVIII è siècle. Plusieurs œuvres d’art sont abritées en son sein dont une chaire et des fonts baptismaux de l’ébéniste Giovanni Pellegrini (1696). Elle renferme aussi le plus ancien orgue de Corse réalisé en 1770 par Petrus Pirani.
L’église, donc, remarquable à plus titre a souffert des assauts du temps. La structure est fragilisée par une fissure majeure qui traverse le chœur et le corps de l’édifice religieux. Par les endroits, la toiture s’est même affaissée, ce qui impacte l’ensemble et occasionne des infiltrations d’eau. Un ruissellement qui dégrade inexorablement les fresques et les objets d’art, dont certains, sont classés. D’importants travaux sont donc prévus par la municipalité pour consolider l’église Saint-Cyprien et lui redonner son lustre d’antan. Un projet de valorisation qui s’inscrit aussi dans une volonté communale d’enrichir les activités culturelles sur la microrégion pour dynamiser le village de 300 habitants (concerts, expositions, conférences).
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-paroissiale-saint-cyprien-de-morsiglia/101747
Canal de l'Ajara à Bastelica
L'eau a toujours un élément important pour la culture, mais aussi l'irrigation. À Bastelica en 1875, le canal de l'Ajara est un ouvrage hydraulique unique et emblématique de l'ingéniosité traditionnelle corse. Ce canal d'une longueur totale de 3 600 mètres a été conçu pour irriguer 140 hectares de terres agricoles. Il contribue également à la distribution du précieux liquide et aliment les fontaines, mais encore les abreuvoirs du village de Corse-du-Sud. À plusieurs endroits, des éboulements, mais aussi des éboulements, mais aussi des infiltrations compliquent son fonctionnement, mais bien évidemment sa pérennité. Pour préserver le canal de l'Ajara des travaux sont indispensables. Il s'agira de remettre en place des pierres de taille, de réaliser une nouvelle étanchéité de l'ensemble, tout en opérant la sécurisation d'un sentier touristique qui longe le canal, mais de restaurer un escalier remarquable en pierres de taille. Tout cela s'inscrira dans la volonté communale de permettre aux visiteurs de Bastelica de redécouvrir ce patrimoine hydraulique de la Corse par la réalisation d'un parcours pédestre tout au long du canal de l'Ajara.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/canal-de-lajara-a-bastelica/102655
