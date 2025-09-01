Deux nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine en Corse

L'eau a toujours un élément important pour la culture, mais aussi l'irrigation. À Bastelica en 1875, le canal de l'Ajara est un ouvrage hydraulique unique et emblématique de l'ingéniosité traditionnelle corse. Ce canal d'une longueur totale de 3 600 mètres a été conçu pour irriguer 140 hectares de terres agricoles. Il contribue également à la distribution du précieux liquide et aliment les fontaines, mais encore les abreuvoirs du village de Corse-du-Sud. À plusieurs endroits, des éboulements, mais aussi des éboulements, mais aussi des infiltrations compliquent son fonctionnement, mais bien évidemment sa pérennité. Pour préserver le canal de l'Ajara des travaux sont indispensables. Il s'agira de remettre en place des pierres de taille, de réaliser une nouvelle étanchéité de l'ensemble, tout en opérant la sécurisation d'un sentier touristique qui longe le canal, mais de restaurer un escalier remarquable en pierres de taille. Tout cela s'inscrira dans la volonté communale de permettre aux visiteurs de Bastelica de redécouvrir ce patrimoine hydraulique de la Corse par la réalisation d'un parcours pédestre tout au long du canal de l'Ajara.