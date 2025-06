L’église Saint-Cyprien de Morsiglia en lice pour le Grand Prix du patrimoine et du tourisme local 2025

L’appel au vote est lancé. Jusqu’au 29 juin, le public est invité à désigner en ligne son projet préféré parmi six chantiers emblématiques du patrimoine rural français. En Corse, c’est l’église Saint-Cyprien, située sur les hauteurs de Morsiglia, qui porte les espoirs insulaires. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Patrimoine et tourisme local », mené depuis 2022 par la Fondation du patrimoine avec le soutien d’Airbnb.



Construit à partir du XVIe siècle, l’édifice pisan surplombe la mer, au cœur du maquis cap-corsin. Il forme, avec la chapelle de la confrérie de la Sainte-Croix et le clocher adjacent, un ensemble inscrit aux Monuments historiques depuis 1996. À l’intérieur, un orgue de 1770, des œuvres du peintre Gennario Muratori ou encore des éléments sculptés datant du XVIIe siècle témoignent de la richesse artistique du lieu. Mais la structure, aujourd’hui fragilisée par une importante fissure et des infiltrations d’eau, nécessite une restauration urgente.



Le projet porté par la commune vise à préserver le bâtiment et à lui donner une nouvelle vocation : lieu de culture, d’exposition, de concerts, voire résidence d’artistes. Une ambition à la hauteur de ce patrimoine exceptionnel, que Barthélémy Colombani, délégué régional de la Fondation, résume en ces termes : « En votant pour sa restauration, vous contribuez à sauver un édifice emblématique, porteur de mémoire, de culture et d’identité pour tout un territoire. »



Trois prix seront attribués à l’issue du vote : 100 000 euros pour le premier, 70 000 pour le second, 40 000 pour le troisième. Le palmarès sera annoncé en juillet. Pour soutenir l’église de Morsiglia, les votes se font sur le site de la Fondation du patrimoine. Voter en ligne