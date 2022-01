Syndicat de l'énergie de Corse-du-Sud : vers la fin du bras de fer ?

La décision est tombée le 30 décembre dernier : le conseil d’État n’a pas admis le pourvoi formulé par les élus du Syndicat de l'énergie de Corse-du-Sud (SDE2A). Ce faisant, la plus haute juridiction administrative « donne raison à la majorité territoriale », selon Jean Biancucci, qui se voit donc conforté dans son fauteuil de président. « Le droit a parlé », estime-t-il.Et les conséquences sont claires : le changement de mode de désignation du président - afin qu’il puisse être issu de la représentation communale et non de la majorité territoriale - voté le 17 août dernier est caduc. L’ ordonnance du tribunal administratif de Bastia rendue le 6 septembre se voit quant à elle confirmée. Cette décision du conseil d’État constitue une étape décisive, après plus de six mois d’un bras de fer politique qui oppose la majorité territoriale et de nombreux élus du syndicat, parmi lesquels Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio, Paul Quilichini, maire de Sartène, Xavier Lacombe, maire de Peri ou encore Aline Castellani, maire de Piana.