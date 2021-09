La lutte pour la présidence du Syndicat de l'Energie de Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia

Si un changement de statuts est tout à fait légal lors d’une réunion du comité syndical, c’est sur la validité de la convocation et sur la tenue de la réunion que les deux avocats ont défendu leurs arguments devant le président du tribunal administratif lors de l’audience qui s’est déroulée ce vendredi 3 septembre.D’un côté, les requérants la jugent illégale. Selon Maître Benjamin Genuini « cette réunion du 17 août n’a pas été faite dans les règles ». Tout d’abord car elle a été convoquée par le Directeur Général des Services (DGS), Pierre-Paul Cesari, qui selon le règlement intérieur du syndicat n’a pas le droit de convoquer une réunion du comité. Ce pouvoir revient uniquement au président et au vice-président en cas d’absence du premier. Le problème est que l’ancien président du syndicat Joseph Pucci a dû laisser sa place en juin dernier, suite au résultat des élections territoriales. N’étant plus élu à l’Assemblée de Corse, il n’a plus le droit d’assurer la présidence du SDE 2A.De plus, l’ordre du jour à savoir le changement des statuts, n’a pas non plus été fixé par le vice-président mais bien par le DGS qui, une fois encore n’a pas autorité en la matière sans l’accord de la présidence. « La forme de la convocation est irrégulière et a été faite contre la volonté du vice-président Antoine Ottavi. Le DGS, pour nous, n’a pas le droit de convoquer une réunion du comité syndical sans l’aval de la personne qui lui délègue la signature. En l’occurrence monsieur Ottavi, qui ne lui a pas donné l’autorisation et lui a même formellement interdit de convoquer le comité dans ces conditions là et avec cet ordre du jour » argumente Maître Benjamin Genuini. Selon l’avocat, même si Antoine Ottavi comptait réunir le comité pour élire le futur président, « il n’a que la délégation de pouvoir et de signature pour gérer les affaires courantes et non pour modifier les statuts du syndicat en pleine période transitoire. Le comité doit attendre l’élection d’un nouveau président pour effectuer cette demande de changement de statuts ».