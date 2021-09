Syndicat de l'énergie de Corse-du-Sud : les élus portent l'affaire devant le conseil d'État

Pourquoi alors ne pas avoir demandé une modification des statuts auparavant ? « On n’a pas changé les statuts car cela fonctionnait bien. Mais ensuite, il y a eu un dysfonctionnement financier » explique Paul Quilichini. Le nerf de la guerre serait donc l’argent. « Comment peut-on expliquer que la collectivité n’a versé que 0,5 million d’euros sur les 3,2 millions attendus, et pas le moindre centime en cette année 2021 ? » interroge le maire de Sartène. Et la situation financière du SDE2A deviendrait préoccupante. « Le syndicat est en danger de mort, il ne peut pas emprunter à perte de vue » prévient Jean-Christophe Angelini. « On ne veut pas bloquer, on veut que ça marche ».L’élection du nouveau président est prévue le 24 septembre. Pour les élus présents, c’est la candidature du sortant Joseph Pucci qui doit « faire consensus », et non celle de Jean Biancucci , désigné par la majorité territoriale. Le conseil d’État, lui, statuera au plus tard le 15 octobre. Risque t-on une situation de blocage ? « Je suis confiant sur l’intelligence des hommes » déclare Paul Quilichini. « Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire une réunion avec le président de l’Exécutif et essayer de voir ce qui va et ce qui ne va pas » poursuit-il. « Si quelqu’un bloque, ce n’est pas nous, ce sont ceux qui ne donnent pas leur quote-part et font un chantage aux élus » conclut le maire d’Alata Etienne Ferrandi. L’affaire du SDE2A est loin d’en être à son dernier épisode.