Suspension de l’élection du syndicat départemental de l'énergie de Corse-du-Sud : la satisfaction de Jean Biancucci

De quoi satisfaire Jean Biancucci, candidat de la majorité territoriale à la présidence du SDE2A. « Les choses rentrent dans l’ordre » estime t-il. « Ce jugement confirme qu’il avait commis des actes illégaux. » poursuit le président du groupe « Fà Populu Inseme ». Avant de revenir sur les évènements de ces dernières semaines : « Nous avons eu un été empoisonné par toutes ces questions alors que l’installation du SDE aurait pu se faire dans d’autres conditions. Ces gens ont bloqué la machine, et cela a créé des tensions inutiles ».Des tensions, sur fond de lutte de pouvoir, car d'aucuns voient dans cet épisode un coup de force du PNC et la droite contre la majorité territoriale . De leur côté, ni Jean-Christophe Angelini, ni Laurent Marcangeli n'ont, pour l'heure, souhaité s'exprimer.Quid de la suite ? « Le premier vice-président Antoine Ottavi, qui est en charge des affaires, a jusqu’au 30 septembre pour convoquer un comité syndical pour élire président, vice-présidents et membres du bureau » conclut Jean Biancucci. À suivre donc.