Présidentielle : que proposent les douze candidats pour la Corse ?

En déplacement sur l’île le 18 mars dernier , le candidat de Debout la France a indiqué qu’il voyait d’un mauvais oeil la perspective d’une autonomie pour la Corse, jugeant le terme « dangereux ». « Ce mot veut tout et rien dire à la fois. Tout dépend de ce que l’on met à l’intérieur. Le sort de la Corse ne se joue pas entre MM. Darmanin et Simeoni », a t-il ajouté.Pour Nicolas Dupont-Aignan, les diverses évolutions institutionnelles n’ont rien apporté de concret. « Avant de parler d’autonomie, il serait plutôt judicieux de poser les bonnes questions et de voir où en sont les compétences attribuées à la Collectivité de Corse. » Sur la coofficialité, il s’est montré clair : « La Corse a une spécificité, commente-t-il, et il faut le respecter mais dans le cadre d’une République qui reste une et indivisible où le français est la seule langue ».