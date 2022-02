Présidentielle - Fabien Roussel en Corse : "Autonomie ? Je veux savoir ce qu’il y a derrière ce mot"

Le « roussellement » , cela veut dire irriguer l’économie à la base, à la racine, faire de la France une France du travail et de la bonne fiche de paie. Quand on travaille, comme un soignant, un ouvrier ou un chauffeur de bus, que l’on puisse vivre dignement de son travail, ce n’est quand même pas la mer à boire ! Quand je dis vivre dignement, cela veut dire payer son loyer, ses factures, pouvoir aller au resto, faire des expos, avoir droit aux vacances et d’élever ses enfants en leur offrant une éducation normale, correcte. Les Français ne demandent pas la lune, ils demandent de pouvoir vivre avec dignité, et c’est cela que je veux dire en allant dans ces quartiers, comme dans les villages. La France du travail et de la bonne paie, j’y crois et c’est ce que je défends avec les « jours heureux ». C’est-à-dire, des réformes heureuses, de l’espoir. J’en ai marre de la déprime, moi je dis que c’est possible : on peut répondre aux urgences sociales et climatiques sans demander à ceux qui n’ont rien d’avoir moins que rien.