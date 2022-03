Philippe Poutou en Corse : « La véritable violence, c’est la violence de l’État français »

Oui. Nous, on revendique le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il y a un peuple, il faut lui reconnaitre des droits. Après, c’est au peuple de décider de ces choses-là. Jusqu’où aller, quelle forme d’autonomie, quels liens avec la France ? C’est au peuple corse et à la jeunesse corse qui est en train de se battre de se prononcer. Mais si jamais on va vers un processus d’indépendance, comment garantir la question des droits sociaux pour les populations ? On sait que nous sommes dans un monde d’appétits égoïstes de la part des riches ou de ceux qui dominent l’économie, et il y a toujours ce risque-là. Il faut connecter la question politique et la question sociale. On sait aussi que dans le peuple corse, il y a aussi des classes sociales différentes et les choses doivent évoluer sans se faire au détriment de ceux qui sont déjà sous le coup de la crise et du chômage.