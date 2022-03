Jean Lassalle en Corse : "Je suis venu en homme de paix"

Jusqu’à présent, ils n’avaient pas été rapprochés. Ce n’est pas arrivé au moment où cela aurait dû arriver. Ceci étant, ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas s’emporter et perdre raison. Tout ce qu’a fait la Corse mérite mieux que tout ce que nous entendons et vivons aujourd’hui. J’ai une pensée pour Madame Claude Érignac, dont le mari a été tué ici, et j’imagine son chagrin et celui de sa famille. Et de la même manière, j’ai une pensée pour Yvan Colonna et j’éprouve le même sentiment pour lui et sa famille.