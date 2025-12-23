Continuité territoriale : La loi spéciale n’octroie que 42,94 millions € au lieu des 60 millions € nécessaires

Nicole Mari le Mardi 23 Décembre 2025 à 19:53

La Loi spéciale, qui a été adoptée à l’unanimité des votants à l’Assemblée nationale, ne prévoit qu’un rattrapage de 42,94 millions € de la Dotation de continuité territoriale alors que la Corse a besoin d'une rallonge de 60 millions € pour financer le coût du service public. Le député Michel Castellani a obtenu l’assurance de Matignon que le montant serait rectifié dans la prochaine loi de finances, qui sera de nouveau débattue en janvier. En attendant, l’inquiétude demeure.