Valérie Pécresse en Corse : "l’autonomie, c’est un processus"

Après ce temps fort et un déjeuner avec des élus de droite et des représentants du monde économique insulaire, Valérie Pécresse rejoint la Collectivité de Corse pour une entrevue très politique en tête-à-tête avec le président de l’Éxécutif Gilles Simeoni. Ils seront rejoints ensuite par la présidente de l’Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis et l'ancien ministre et candidat à la primaire de droite Xavier Bertrand.



L’occasion d’égratigner le bilan du président de la République sortant, tout en promettant des jours meilleurs dans la relation avec Paris. « Il est clair que ce quinquennat vis-à-vis de la Corse a été celui de toutes les occasions manquées et de toutes les promesses non tenues », déclare Valérie Pécresse à l’issue de l’entretien. La présidente de la région Île-de-France déplore notamment « des blocages, beaucoup de méfiance, et un mépris pour ce territoire qui a des problématiques sociales, économiques, culturelles à relever ».



Priorité affichée pour Valérie Pécresse : retrouver la confiance. « Nous avons besoin aujourd’hui de renouer cette confiance, de renouer un partenariat. L’État doit réinvestir en Corse », affirme la candidature de droite. « Avec moi, l’État sera au rendez-vous des investissements en Corse », poursuit-elle. La question statutaire, et donc l’autonomie, dans ce contexte, passe au second plan. « Pour moi, la question statutaire est la résultante d’un processus de confiance retrouvé dans lequel la Corse dans la République et l’État réussissent à travailler ensemble et c'est cela que, avec Gilles Simeoni, nous voulons mettre sur pieds », indique Valérie Pécresse.