Ugo Bernalicis, député Insoumis : "Nous sommes convaincus que c’est vers l'autonomie qu’il faut aller"

Le droit de visite des parlementaires est là pour vérifier les conditions de dignité des personnes détenues, le respect de leurs droits, les conditions de travail des personnels. C’est le code pénal qui nous donne le droit de faire ces visites quand on veut, comme on veut, et donc j’en fais usage. Nous allons donc découvrir les prisons d’Ajaccio, de Casabianda et de Borgo. Évidemment, à Borgo, les questions seront un peu plus spécifiques car il s’agit de voir comment on pourrait faire pour transférer les détenus corses qui sont à Poissy pour qu’ils reviennent sur l’île puisque c’est la prison ciblée pour cela. On nous avait expliqué que c’était compliqué de les faire revenir pour des raisons de sécurité, nous allons vérifier ces points-là. Plus largement, il y a un sujet en France sur la question pénitentiaire : un parc vieillissant, parfois insalubre, avec des conditions de détention parfois difficiles. Par ailleurs, que fait-on pour la prévention de la récidive, pour la réinsertion ? Nous pensons qu’on incarcère trop et qu’il y a trop de places de prison dans ce pays.