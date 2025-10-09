Macinaggio : La voile en fête avec « A Sfida Capicursina »

Cette édition 2025 di a sfida capicursina s’annonce déjà comme un grand cru et s'étend sur trois jours, du vendredi 10 octobre au dimanche 12 octobre, avec des courses adaptées aux conditions météorologiques. Sa particularité réside dans la diversité des supports proposés, allant de la planche à voile au windsurf, en passant par le wingfoil, le windfoil et les habitables. La manifestation inclut également la participation de personnes en situation de handicap, grâce à un bateau adapté fourni en collaboration avec Mare Inseme. L'UNSS est un partenaire de l'événement avec la présence d'une vingtaine d'élèves licenciés de Corse. Sur place, de nombreux stands d'information, notamment le Parc Marin du Cap Corse et de l'Agriate, la SNSM et des initiatives environnementales. A Sfida Capicursina bénéficie du soutien de nombreux partenaires institutionnels (commune de Rogliano, Collectivité de Corse, office du tourisme intercommunal du Cap Corse), associatifs et privés. Cette édition est placée sous le parrainage institutionnel de l’Office Français de la Biodiversité et du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate.
Créé en 1970, le Club Nautique de Macinaggio, est à l'origine de cette épreuve. Le club est affilié à la Fédération Française de Voile, label « Ecole Française de Voile » est ouvert de juin à septembre et propose durant toute la saison estivale, diverses activités nautiques, stages et cours particuliers accessibles à tous, sur différents supports. Au printemps et à l’automne, le club prend en charge des scolaires pour de séances de voile, financées par la Communauté de communes du Cap Corse. Le club dispose d’une belle flotte :Optimists, catamarans, dériveurs, planches à voile, kayaks de mer, paddles... Il organise aussi des compétitions : Petite Giraglia, régate habitable traditionnelle au mois d’avril, La Corsica Med, régate habitable Marseille – Macinaggio – Marseille et A Sfida Capicursina, en octobre.
Celle-ci est inscrite au calendrier régional des épreuves de vitesse, de longues distances, planche à voile, kite surf et voilier habitable. Les objectifs des organisateurs sont de sont multiples. Une volonté affichée et claire de pérenniser l’événement nautique en octobre, période hors saison touristique, mais aussi de renforcer les liens avec les régatiers des îles toscanes. Il est aussi primordial pour les organisateurs de sensibiliser le grand public, les scolaires et les pratiquants à la richesse du Parc Marin du Cap Corse et de l’Agriate.mais aussi de favoriser l’inclusion par la pratique handivoile. Enfin cette sfida capicursina est aussi l'occasion de rendre hommage aux jumeaux Florent et Arthur, jeunes coureurs du club disparus.
Marraine, parrain et invités de marque
Marraine de cette édition 2025, la windsurfeuse professionnelle espagnole Blanca Alabau. Une référence mondiale du windsurf, une des athlètes les plus rapides et les plus influentes de sa discipline. En windfoil, discipline spectaculaire qui permet de s’élever au-dessus de l’eau grâce à une quille, elle détient le record du monde de vitesse en pleine mer avec 58,63 km/h de moyenne sur 500 mètres. Côté performances, le parrain n’est pas en reste : Côme Joly, licencié à la SLN Porticcio, membre du Pôle France Marseille, incarne la relève de la voile française et a été sélectionné en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Parmi les concurrents favoris de cette édition 2025 : Le windsurfeur Pro Italien Matteo Iachino, 1er sur la 1ère manche de la coupe du monde de windsurf 2025, Champion du Monde de Foil 2024, Vice-Champion du Monde slalom 2024, Champion du Monde PWA en slalom/foil 2023…Tom Arnoux, du Pôle France Marseille ou encore Ambre Papazian, Pôle France Marseille. La remise des prix aura lieu le dimanche 12 octobre à 16h30 sur le port de Macinaghju, au Vinc i.
Le programme
Jeudi 9 octobre
16h : Accueil au club nautique de Macinaggio
Vendredi 10 octobre
10h : Briefing glisse, baptême handivoile et Raid jeunes UNSS
11h : Départ course glisse
Samedi 11 octobre
9h : Briefing habitables et glisse
10h : Départ course glisse - Baptême handivoile - raid jeunes UNSS
11h : Départ course habitables (parcours Centuri – Macinaggio – Santa-Severa – Macinaggio)
19h : Conférence du Parc Marin du Cap Corse et des Agriates
Dimanche 12 octobre :
9h : Briefing habitables et glisse
10h : Départ glisse & UNSS / Baptême handivoile
11h : Départ course habitables (parcours Macinaggio – Giraglia – Macinaggio)
16h30 : remise des prix.
