Imperia-Giraglia en 6 heures : le pari réussi du windsurfer Matteo Iachino

La rédaction le Vendredi 9 Septembre 2022 à 15:57

L'italien Matteo Iachino, champion du monde de slalom, a réussi son exploit : rejoindre l'île de la Giraglia depuis la Ligurie en windsurf foil. Un challenge que l'athlète a su relever ce jeudi 8 septembre sans aucune assistance, en 6 heures et 3 minutes, accueilli, à son arrivée, par le Club Nautique de Macinaggio qui avait organisé un apéritif de bienvenue et un dîner en présence des élus de la commune de Rogliano et du Parc Naturel Marin du Cap Corse et des Agriates