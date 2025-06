Rugby - L'ovalie pour les plus jeunes à Lecci

Vendredi, à Lecci, sur la pelouse du stade intercommunal, 150 élèves des écoles primaires Joseph Pietri et Michelangeli & Marchetti de Porto-Vecchio et Delly Marchi de Lecci ont pu exprimer leurs talents sportifs et leur dextérité balle en main. Ce mini tournoi était ouvert aux CM1 et CM2. .

Sous un beau soleil estival, tous les élèves ont joué sous la direction des arbitres de la Ligue Corse et du club. Cette année, ce sont les élèves de Trinité ont gagné le tournoi. Suivant la philosophie des écoles de rugby, toutes les personnes participantes ont été récompensées, lors du goûter offert par Porto-Vecchio XV.

Devant l'enthousiasme suscité par l'événement, rendez-vous est pris dès le mois de septembre prochain pour retrouver le rugby dans les cours des écoles.