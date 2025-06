Ajaccio et Porto-Vecchio : trafiquants de stupéfiants interpellés et placés en détention

Les deux vendeurs présumés ont immédiatement été interpellés à leur tour par les agents et conduits au commissariat, tout comme l’acheteur. Tous trois ont été placés en garde à vue sous régime dérogatoire. Des perquisitions effectuées aux domiciles des deux hommes mis en cause ont permis de découvrir des éléments confirmant leur implication dans un trafic indique le parquet d'Ajaccio.



Présentés en comparution immédiate, Antony Apriani a été condamné à quatre ans d’emprisonnement et Gabriel Cervetti à deux ans et sept mois. Tous deux ont été placés en détention.







Deux autres individus impliqués à Porto-Vecchio

Dans la foulée, à Porto-Vecchio, les gendarmes ont mené une opération similaire et interpellé deux autres individus également impliqués dans un trafic de stupéfiants. Eux aussi ont été déférés devant le tribunal dans le cadre d’une comparution immédiate et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement fixé au 17 juillet 2025.



« Ces deux affaires traduisent l’engagement constant et coordonné des forces de police, de gendarmerie et de la justice contre les trafics de stupéfiants, qui se sont accentués ces dernières années et connaissent une recrudescence en période estivale », a déclaré Nicolas Septe, procureur de la République d’Ajaccio.



Le parquet rappelle également que la consommation de produits stupéfiants, parfois perçue comme « festive », demeure illégale. "Elle contribue à entretenir les réseaux de trafic et alimente d’autres formes de délinquance, notamment les violences et les vols liés à l’achat de ces substances."