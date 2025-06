Cap Corse : une ferveur toujours bien ancrée pour Saint Antoine

La construction de cet édifice religieux est relativement récente, puisque décidée après la destruction par les nazis, en septembre 1943, du premier lieu de culte dédié à Saint-Antoine, en bord de mer où se situe l’actuel parking de la plage.

L’intérieur de la chapelle est vaste. Une statue en bois de Saint-Antoine, avec son lys et portant l’enfant Jésus, trône tout près de l’autel, une autre de la Vierge et des ex-votos remontants aux années 50, 60 et 80.

Si elle mériterait d’être quelque peu restaurée à l’intérieur, pour la trésorière des «Chapelles de Pietracorbara » Sylvia Barroni, pas facile de trouver des aides car, trop récente, elle entre difficilement dans le patrimoine ancien.