A Sfida Capicursina revient les 19 et 20 octobre

Pour sa troisième édition, la régate A Sfida Capicursina a l'honneur d'avoir pour parrain Antoine Albeau, 25 fois champion du monde et recordman de vitesse.

Cette course, qui prend de l'ampleur d'année en année, est inscrite dans le calendrier régional des épreuves de vitesse et de longues distances en planche à voile, en kitesurf ainsi qu'en voilier habitable.

Le Cap Corse, pourtant encore méconnu par beaucoup de pratiquants, propose aux amateurs de sports nautiques un cadre idéal qui mélange le goût de la nature et des sensations fortes. En effet, la pointe de l'île est connue pour ses conditions de vent idéales pour leur pratique.

Comme l'an dernier, ce sont les conditions météorologiques du samedi 19 octobre et du dimanche 20 octobre qui décideront du choix des parcours pour les funboardeurs et les kitesurfeurs de vitesse ou de longue distance.

Pour les habitables, le départ s’effectuera le samedi 19 octobre en direction de Capraia. Cette épreuve sera la dernière régate de la saison sportive du championnat de Corse. Lors de la remise des prix en habitable sera donc décerné, en plus du titre de vainqueur de «A Sfida Capi Cursina », le titre de champion de Corse.



Une belle édition qui devrait ravir tous les passionnés de kitesurf et planche à voile !