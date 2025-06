Voile : 5e trophée Corsica med entre Marseille et le Cap Corse

Après l'édition 2024 qui ralliait Marseille, ville Olympique, à Barcelone, ville de la l'America Cup, la Massilia Cup Offshore repart vers la Corse en 2025 pour le Trophée Corsica Med. Cette régate très prisée incarne une passion du large et le goût du défi humain. Elle constitue une aventure unique entre Marseille et Macinaggio, où professionnels, amateur et passionnés se retrouvent pour une course longue distance aux allures de mini transat, un moment fort de convivialité et de stratégie. L’étape corse de Macinaggio entend mettre à l’honneur les rivages de la métropole Aix-Marseille-Provence et Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate.Au programme de cette 5édition, des parcours de 430 à 560 miles ?Le départ pour Macinaggio sera donné ce lundi 23 juin entre le château d’IF et la bouée cardinale Sourdaras à Marseille. En lice une flotte multi classes : mini 6,50, classe 40, IRRC, OSIRIS), au total 37 bateaux et une centaine d'équipages sur un parcours de 430 à 560 milles nautiques.L’arrivée à Macinaggio est prévue dans la soirée du mardi 24 juin. Le lendemain mercredi 25, une remise des prix sera organisée au restaurant Le Vinci, avant un retour sur Marseille pour la seconde partie de la régate le jeudi 26 juin à 10h.A souligner que le Club Nautique de Macinaggio et l’association Mare Inseme et proposent des séances Handivoile jusqu’au 27 juin, des séances qui s’adressent aux particuliers, aux établissements médico-sociaux et aux associations.