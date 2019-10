A sfida capicursina : une belle troisième édition à Macinaghju

Onze habitables sont partis dès 10h30 de la baie de Macinaghju direction Capraia. Cette régate sera la dernière du championnat de Corse.

Parmi ces équipes, il y avait l'équipage du "Manureva Calvi" 60e au classement mondial qui a été obligé d'abandonner le tour de Corse pour emmener pour des raisons médicales, à terre un équipier à terre .





Le reste de l'équipe frustrée de ne pas avoir pu naviguer tout leur saoûl, sont arrivés au port de Macinaghju vendredi dans la nuit pour être au départ du défi capcorsin.

Ce samedi vers 16 heures le bateau était, déjà, de retour battant des record de vitesse sur cette épreuve.

Le classement définitif sera connu ce Dimanche.

On saura à ce moment-là si sa rapidité a suffi a en faire un vainqueur.





Mais, A Sfida Capicursina, ce sont, aussi, des courses de kite-surfs et de voiles. Plusieurs départs ont été donné dans la courant de la journée. D'autres courses se dérouleront ce dimanche 20 octobre.



Mais si la fête est sur l'eau et dans les airs, elle est aussi dans le village.

En effet, parallèlement à cet événement, une brocante était organisée à Macinaghju. Ce dimanche, c'est une foire à l'artisanat qui est programmée

Mais c'est sur l'eau que cette régate colorée et son magnifique spectacle qui ravi, désormais, petits et grands.

N'hésitez donc pas, si vous aimez ce genre de compétition haute en couleurs, à vous déplacer, nombreux dès les premières heures de ce dimanche, au bout du Cap Corse pour assister à la suite des courses qui figurent au programme de cette belle Sfida capicursina.