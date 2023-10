Voile : Une 5ème édition de « A Sfida Capicursina » très attendue

Parrains de l'édition 2023, les frères Mathis et Romain Ghio, champions dans le monde du wingfoil et du windfoil, incarnent l'excellence sportive de la régate de Macinaggio, d'après les mots d'Isabelle Murzilli, présidente du CNM et commissaire de l'épreuve. « Deux talents exceptionnels dans le monde du wingfoil et du windfoil » souligne Isabelle Murzilli. Mathis Ghio, 20 ans, est champion du monde de wingfoil, multiple champion d'Europe et occupe la première place au classement de 2023. Son frère Romain, 24 ans, est vice-champion d'Europe de windfoil et s'est classé cinquième au Championnat du monde. Il s'oriente désormais également vers le wingfoil.



« La Corse sera également représentée par notre ambassadeur Ezio Bastianelli, champion du monde de wingfoil en catégorie U14. Ezio Bastianelli est licencié au Club Éole Figari, et son palmarès est impressionnant : Vice-champion du monde en freestyle (U14) et Vice-champion du monde en race (U14) en 2022 et Champion du monde en freestyle (U14) et Vice-champion du monde en race (U14) En 2023 » ajoute I.Murzilli.



La présidente pleine d'enthousiasme pour cette édition, déclare : "Nous sommes contents de pouvoir pérenniser cet événement nautique dans le Cap Corse pendant une période peu touristique. Nous cherchons également à attirer les régatiers des îles Toscanes. Le plan d'eau de Macinaghju offre des conditions de vent idéales pour tous types de voiles, qu'il s'agisse de voile légère ou d'habitable. Cette édition vise aussi à sensibiliser les participants et les écoliers à la faune et la flore locales, ainsi qu'à l'impact positif du Parc Marin du Cap Corse et de l'Agriate, à promouvoir les sports nautiques, l'inclusivité, l'éducation et la préservation de l'environnement marin en Corse."



Le public bénéficiaire est vaste et varié, comprenant les détenteurs de licences FFVoile ou FIVoile (Italie), les jeunes licenciés de l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et les personnes en situation de handicap. Un partenariat avec la MAS UGECAM "U Pampasgiolu" de Bastia et le PEP2b, un centre pour personnes atteintes de déficiences auditives et visuelles, contribue à élargir la portée de l'événement.





Infos pratiques

L'événement s'étendra sur trois jours à Macinaggio, avec des courses adaptées aux conditions météorologiques. Sa particularité réside dans la diversité des supports proposés, allant de la planche à voile au windsurf, en passant par le wingfoil, le windfoil et les habitables. Ces derniers partiront le samedi 14 octobre à 10h devant le port de Macinaghju pour un tour de l'île de Capraia, avec retour à Macinaghju. Les autres supports offriront un spectacle devant les ports de Macinaghju, Meria, Santa Severa, Sainte-Marie et Giraglia, en fonction des conditions météorologiques.

Le programme inclut également la participation de personnes en situation de handicap, grâce à un bateau adapté fourni en collaboration avec Mare Inseme. L'UNSS sera un partenaire de l'événement, avec la présence d'une vingtaine d'élèves licenciés de Corse. Sur place, de nombreux stands d'information, notamment le Parc Marin du Cap Corse et de l'Agriate, la SNSM et des initiatives environnementales, seront disponibles. Enfin, la remise des prix aura lieu le dimanche 15 octobre à 16h30 sur le port de Macinaghju, au Vinci.