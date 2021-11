Le masque bientôt de retour dans les écoles primaires de Haute-Corse ?

Depuis lundi 11 octobre, le masque n’est plus obligatoire dans les écoles de Haute-Corse pour tous les enfants de 6 à 11 ans. Contrairement à la Corse-du-Sud, où il avait et est toujours maintenu en raison d’un taux d’incidence supérieur au seuil de 50 cas pour 100 000 habitants établi par le ministère de la Santé.Cette barre symbolique détermine les évolutions du protocole sanitaire. Tant qu’elle n’est pas franchie durant cinq jours consécutifs, elle permet aux établissements scolaires de se maintenir au niveau 1 et d’abandonner le masque pour les enfants des écoles primaires. À l’inverse, si le taux d’incidence dépasse le seuil, les établissements scolaires passent au niveau 2, comme cela est le cas en Corse-du-Sud. Un passage de niveau synonyme de retour du port du masque obligatoire pour les élèves d’écoles primaires.