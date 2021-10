Covid-19 : 192 nouveaux cas et hospitalisations en légère baisse cette semaine en Corse

Vaccination et dose de rappel

Au 24 octobre, 249 138 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en Corse, soit 72,3 % de la population totale. De plus, 242 688 personnes ont bénéficié d’un schéma complet vaccinal (70,4 %). À cette même date, 17 323 personnes avaient reçu une dose de rappel (10,5 % des personnes entre 65 et 74 ans et 27,3 % des personnes de 75 ans et plus). Chez les 65-74 ans, la couverture vaccinale pour le rappel est respectivement de 12,2 % et de 8,9 % en Corse-du- Sud et en Haute-Corse. Chez les 75ans et plus, elle est respectivement de 25,5 % et 29,0 %.